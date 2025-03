Kaum beim Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen angekommen, geht es für Zugang Carson Hodgson gleich in die Vollen. Weshalb dem US-Boy am Samstag gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen eine entscheidende Rolle zukommen könnte.

Zeigt sich schon beim ersten Einsatz zweikampfstark und spielintelligent: SSV-Zugang Carson Hodgson (links). Foto: Joachim Baur Zeigt sich schon beim ersten Einsatz zweikampfstark und spielintelligent: SSV-Zugang Carson Hodgson (links). Foto: Joachim Baur

