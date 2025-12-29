Thomas Herbst wird neuer Trainer des SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Thomas Herbst übernimmt das Traineramt der ersten Mannschaft des SSV Reutlingen mit sofortiger Wirkung. Der erfahrene Oberliga-Trainer war zuletzt beim Ligakonkurrenten aus Pforzheim tätig. Marvin Petzschner wird ihm fortan als Co-Trainer zur Seite stehen.

Mit der Verpflichtung reagiert der SSV Reutlingen auf die sportliche Situation der vergangenen Wochen. Die vorhandene Qualität des Kaders soll in der Rückrunde wieder verlässlich in Ergebnisse übersetzt werden. Kurzfristig steht der Klassenerhalt im Mittelpunkt.

»Thomas kennt die Liga, er kennt die Anforderungen«

»Die ehrliche Analyse der Situation und die Perspektive dieses Vereins haben mich überzeugt, diese Aufgabe jetzt zu übernehmen«, sagt Thomas Herbst. »Im ersten Schritt geht es darum, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern und zugleich die Grundlage für kommende sportliche Schritte zu legen.« Herbst bringt umfassende Erfahrung aus der Oberliga Baden-Württemberg mit und hat in dieser Liga bereits gezeigt, dass er Mannschaften auch unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen stabilisieren und weiterentwickeln kann.

Sportvorstand Christian Grießer ordnet die Entscheidung ein: »Thomas kennt die Liga, er kennt die Anforderungen – und er hat bewiesen, dass er auch in schwierigen Phasen arbeiten und Ergebnisse erzielen kann. Das war für uns in der aktuellen Situation entscheidend.«

Marvin Petzschner, der seit Sommer beim SSV tätig ist, hat in den vergangenen Wochen Verantwortung übernommen und bleibt dem Trainerteam erhalten. »Marvin hat sich in kurzer Zeit hervorragend eingebracht und wichtige Impulse gesetzt. Er wird als Co-Trainer weiter Verantwortung übernehmen und die Abläufe mitgestalten«, so Grießer. Petzschner ergänzt: »Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins, weiterhin Teil des Trainerteams unserer ersten Mannschaft zu sein. Gemeinsam mit Thomas wird es für mich darum gehen, meinen Teil dazu beizutragen, die Mannschaft weiterzuentwickeln.« (eg/GEA)