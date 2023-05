SSV Reutlingen gegen die Stuttgarter Kickers im Live-Ticker

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sicherheit Das Duell zwischen den »Roten« und den »Blauen« ist als Hochrisikospiel eingestuft. Der SSV musste deshalb einen Sicherheitsdienst engagieren, Busse organisieren und bezahlen, in denen die Kickers-Anhänger vom Bahnhof ins Stadion befördert und nach dem Spiel zurückgebracht werden. Zudem sind deutlich mehr Sanitäter des DRK als bei sonstigen Oberligaspielen im Stadion. Die Reutlinger erwarten rund 5.000 Zuschauer im Kreuzeichestadion. Bis Donnerstagnachmittag waren schon etwa 3.000 Karten verkauft. Gerüchten zufolge sollen alleine 3.000 Kickers-Anhänger am Start sein. Diese Zahl wurde von den Stuttgarter auf GEA-Anfrage jedoch nicht bestätigt.

Bilanz Gegen kaum eine Oberliga-Mannschaft hat der SSV Reutlingen so eine miese Bilanz wie gegen die Stuttgarter Kickers. Seit 2012 haben die Hausherren keines der acht Duelle für sich entscheiden können. Zu Budche stehen stattdessen drei Remis und fünf Niederlagen sowie eine Tordifferenz von 3:14. Das Hinspiel im Gazi-Stadion verloren die Reutlinger deutlich mit 0:5

Personal Am Kader des SSV Reutlingen wird sich heute nichts ändern. Marco Gaiser und Onesi Kuengienda sind weiterhin verletzt. Kuengienda sitzt möglicherweise auf der Bank, doch nach seiner Oberschenkelverletzung könnte ein Einsatz für ihn zu früh kommen. Die Rolle des Hoffnungsträgers trägt beim SSV in diesen Wochen Riccardo Gorgoglione. Der Offensivspieler hat in den zurückliegenden acht Spielen acht Mal getroffen.

Ausgangslage Der SSV Reutlingen geht nicht gerade mit Rückenwind in das Derby gegen die Stuttgarter Kickers. Kein Sieg, zwei Punkte und neun Gegentore, lautet die ernüchternde Bilanz nach den vergangenen fünf Partien. Dadurch rutschten die Kreuzeichekicker auf den 13. Tabellenplatz ab und befinden sich mitten im Abstiegskampf. Vier Spiele hat das Team von Trainer Maik Stingel noch, um den Klassenverbleib in der Oberliga Baden-Württemberg zu sichern.

Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage beim heutigen Gegner kaum sein. Die Stuttgarter Kickers grüßen von der Tabellenspitze, haben 76 Zähler auf dem Konto und eine Tordifferenz von 85. Mit einem Sieg könnte der Rivale die heute Meisterschaft klarmachen und damit gleichbedeutend den Aufstieg in die Regionalliga. Alles andere wäre eine dicke Überraschung.