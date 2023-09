SSV Reutlingen sucht die Ersthelfer, die Fan beim Heimspiel das Leben retteten

Flutlicht-Spiel im Kreuzeiche-Stadion in Reutlingen.

REUTLINGEN. Am Mittwochabend musste die das Heimspiel des SSV Reutlingen in der Fußball-Oberliga gegen den FV Ravensburg aufgrund eines medizinischen Notfalles kurz vor Anpfiff abgesagt werden. Ein SSV-Fan war im Block D des Kreuzeiche-Stadions laut Verein mit Herz-Kreislauf-Stillstand zusammengebrochen. Aufmerksame SSV-Fans erkannten die Situation sofort richtig und begannen umgehend mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung, berichtet der Club. Um die Behandlung besser durchführen zu können, wurde der Patient in den Tribünen-Durchgang verbracht. Dort übernahmen der herbeigerufene Mannschaftsarzt des SSV Reutlingen, die im Stadion befindlichen Sanitäter und der verständigte Notarzt die weiteren Wiederbelebungsmaßnahmen.

Reanimation erfolgreich

Dank des sofortigen Eingreifens der Stadionbesucher und der schnellen Verfügbarkeit von medizinisch ausgebildeten Fachkräften konnten Herzschlag und Kreislauf des Patienten vor Ort wieder hergestellt werden, sodass der Rettungsdienst den Patienten zur intensivmedizinischen Weiterversorgung ins Kreiskrankenhaus Reutlingen transportieren konnte, berichtet der Verein. Zurzeit wird er dort weiter auf der Intensivstation behandelt. Der SSV Reutlingen wünscht gute Besserung und eine schnelle Genesung.

SSV sucht Ersthelfer

Die erfolgreiche Reanimation des SSV-Fans ist dem schnellen und beherzten Eingreifens einiger aufmerksamer Stadionbesucher zu verdanken. Die Verantwortlichen des SSV Reutlingen möchten sich gerne persönlich bei diesen engagierten Ersthelfern bedanken und rufen diese dazu auf, sich persönlich unter E-Mail y.yebio@ssv-reutlingen.de zu melden. (pm)