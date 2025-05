SSV Reutlingen setzt auf Kontinuität: Trainer Strehmel verlängert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Cheftrainer Alexander Strehmel hat seinen Vertrag beim SSV Reutlingen verlängert und wird den Oberligisten auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie führen. Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Der 57-Jährige hatte das Amt im Oktober 2024 übernommen und bleibt damit eine zentrale Konstante im sportlichen Konzept des Vereins. »Wir freuen uns sehr, dass Alexander Strehmel den eingeschlagenen Weg mitgeht«, sagt Sportvorstand Christian Grießer. »Er bringt die richtige Mischung aus Erfahrung, Motivation und Taktik mit – genau das, was wir in unserer aktuellen Entwicklungsphase brauchen.«

Klare Strukturen

Schon bei seiner Vorstellung lobte Grießer den ehemaligen Bundesligaprofi als »Mentalitätstyp« – eine Einschätzung, die sich seither bestätigt hat. Strehmel setzt auf klare Strukturen, Disziplin und eine geschlossene Mannschaftseinheit. Diese Prinzipien stehen im Einklang mit der strategischen Ausrichtung des Vereins.

Auch der Coach selbst blickt optimistisch in die Zukunft: »Ich sehe hier sehr viel Potenzial – sowohl im Team als auch im Umfeld. Gemeinsam wollen wir jetzt den nächsten Schritt machen«, sagt Strehmel. Bereits bei seiner Verpflichtung hatte er betont, wie sehr er sich auf die Aufgabe in der Region freue, die ihn fußballerisch geprägt hat. Mit seiner Bodenständigkeit, seinem Führungsstil und seiner Verbundenheit zur Region verkörpert Strehmel genau die Werte, zu denen sich der SSV Reutlingen verschrieben hat: Identifikation mit der Region, eine wertebasierte Vereinsarbeit und der klare Wille zur langfristigen Weiterentwicklung.

Anspruch auf Kontinuität

Mit der Vertragsverlängerung unterstreicht der SSV Reutlingen seinen Anspruch auf Kontinuität und Planungssicherheit. Die sportliche Leitung arbeitet bereits intensiv an der Kaderplanung für die kommende Spielzeit. Im Fokus steht dabei nicht nur die kurzfristige Verbesserung der sportlichen Bilanz, sondern auch der gezielte Aufbau eines schlagkräftigen, zukunftsfähigen Teams. (pm)