SSV Reutlingen gegen FV Ravensburg im Liveticker

Bilanz. Die letzten beiden Oberliga-Partien entschied der SSV Reutlingen für sich. Im direkten Duell konnten sich die Kreuzeiche-Kicker elfmal den Sieg sichern, während Ravensburg nur sieben Erfolge verbucht.

Personal. Gegenüber dem Samstag-Spiel beim VfR Mannheim (0:2-Niederlage) dürfte es beim SSV zumindest eine Änderung geben: Florian Krajinovic, der in Mannheim wegen einer Bänderverletzung nicht dabei war, kehrt wohl in die Startformation zurück. Für ihn dürfte Jonah Adrovic, der in Mannheim erstmals von Beginn an ran durfte, einen Platz auf der Bank zugewiesen bekommen. Weiterhin auf der Ausfall-Liste steht Denis Lübke. Der Kapitän fällt wegen eines Bänderrisses aus.

Ausgangslage. Top oder Flop: Der SSV Reutlingen zeigte sich in dieser Spielzeit entweder klar überlegen, oder es passte recht wenig zusammen. Gegen den FV Ravensburg wird es für die Mannschaft von Trainer Maik Stingel heute auch darauf ankommen, die Stürmer, die bisher Ladehemmungen haben, ins Spiel zu bekommen. Tabellarisch sind der SSV auf Platz 11 (9 Punkte) und Ravensburg auf Platz 9 (11 Punkte) nahe beieinander. Nachdem das angesetzte Oberliga-Spiel gegen Ravensburg am 30. August wegen eines medizinischen Notfalls kurzfristig abgesagt wurde, will Reutlingen heute mit drei Punkten am Konkurrenten vorbeiziehen.