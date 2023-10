SSV Reutlingen gegen FC 08 Villingen im Liveticker

Bitte aktivieren Sie Javascript

Aufstellungen Wie angekündigt stellt Trainer Maik Stingel personell ordentlich um. Vladan Djermanovic ersetzt im Sturm Roman Kasiar. Auch Onesi Kuengienda ist fit und zurück in der Startformation. Wie erwartet beginnt auch Luca Plattenhardt nach seiner Sperre. Eine defensive Ausrichtung sieht anders aus. Reutlingen will wohl nach vorne spielen.

Screenshot: Fussball.de

Ausgangslage Eine schwere Aufgabe erwartet den SSV Reutlingen am heutigen Dienstag mit dem FC 08 Villingen. Der Fußball-Oberligist kletterte am vergangenen Samstag mit einem 2:1-Sieg in Essingen auf den zweiten Tabellenplatz und hat acht Zähler mehr als Reutlingen auf dem Konto. »Da kommt viel Qualität auf uns zu«, sagt Reutlingens Trainer Maik Stingel. Besondere Vorsicht ist vor Villingens Goalgetter Marcel Sökler geboten, der bereits acht Treffer auf dem Konto hat.

Personal »Wir werden einige Dinge ändern«, kündigt Trainer Stingel nach der 1:4-Pleite in Denzlingen an. Luca Plattenhardt, der in Denzlingen gesperrt fehlte, kehrt mit Sicherheit in die Startformation zurück. Spannend wird es sein, ob es der SSV es in der Verteidigung etwas defensiver angeht, um nicht allzu viele Möglichkeiten gegen die starken Villinger zuzulassen. Auch eine taktische Umstellung in der Abwehr von der bewährten Dreierkette auf vier Verteidiger wäre denkbar.