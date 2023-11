SSV Reutlingen gegen den FC Nöttingen im Liveticker

Bitte aktivieren Sie Javascript

Aufstellung. Beim SSV Reutlingen kehren Luca Plattenhardt und Onesi Kuengienda in die Startformation zurück.

Bilanz. Die Statistik gegen den FC Nöttingen stimmt nicht gerade positiv. In der vergangenen Oberliga-Partie gab es eine 1:5-Klatsche. Aus den letzten fünf Spielen konnten der SSV nur einen Sieg feiern. Viermal ging man als Verlierer vom Platz.

Personal. Vor dem Pokalspiel in Mengen hagelte es Absagen. Stingel musste neun Akteure auf der Ausfall-Liste eintragen. Gegen Nöttingen kehren einige Spieler zumindest in den Kader zurück. Onesi Kuengienda (Leiste), Vladan Djermanovic (Erkältung), Luca Plattenhardt (privat verhindert) und Ben Schaal (Kapselriss am Knöchel) dürften einsatzfähig sein.

Ausgangslage. Der SSV Reutlingen ist im baden-württembergischen Oberhaus seit sechs Partien ohne Sieg. Vier Niederlagen und zwei 2:2-Unentschieden gegen Bissingen und den 1. Göppinger SV wurden zuletzt in die Bilanz geschrieben. In der Tabelle werden die Nullfünfer nach 15 Spieltagen mit 15 Punkten auf dem 15. Platz in dem 18er-Feld geführt. Nöttingen befindet sich dagegen im Aufwind. Anfang Oktober hatte die Elf aus dem Remchinger Ortsteil nach elf Spieltagen lediglich sieben Punkte auf der Habenseite. Der Rückstand auf den Viertletzten betrug bereits fünf Zähler. Doch in den zurückliegenden vier Spielen trumpften die Schützlinge von Trainer Dirk Rohde mächtig auf. 4:1 gegen Mannheim, 2:0 in Denzlingen, 2:1 gegen Bissingen, 0:0 in Großaspach – der FC Nöttingen ist nun mit 17 Punkten 13. in der Tabelle. (GEA)