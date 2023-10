SSV Reutlingen gegen 1. Göppinger SV ab 15.30 Uhr im Liveticker

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bilanz. Der 1. Göppinger SV gehört nicht gerade zu den Lieblingsgegnern des SSV Reutlingen. Seit sechs Spielen holte man gegen den Tabellenzweiten keinen Punkt mehr. In der vergangenen Saison endete die Partie an der Kreuzeiche 0:1, in Göppingen bekamen die Reutlinger mit 4:1 auf die Mütze. Insgesamt standen sich beide Teams bereits dreizehnmal gegenüber. Die Bilanz aus Sicht der Hausherren: vier Siege, acht Niederlagen, ein Unentschieden und ein Torverhältnis von 19:32.

Personal. Den SSV plagen große Personalsorgen. Kapitän Denis Lübke, Tom Schiffel und Marco Gaiser fallen weiterhin aus. Nicht einsatzfähig sind auch Luca Meixner (Entzündung im Knie) sowie Donat Morina, der sich im Spiel bei der SG Großaspach (1:3-Niederlage) eine Gelb-Rote Karte einhandelte. Damit nicht genug: Luca Plattenhardt ist angeschlagen, dürfte aber heute auflaufen können. Ein Fragezeichen steht hinter Kevin Foune, der in Großaspach wegen einer Knieblessur behandelt werden und diese Woche im Training kürzertreten musste. Einen Rückkehrer gibt es aber auch. Stefan Ilic dürfte nach seinem Fehlen in Großaspach gegen Göppingen in die Startelf zurückkehren. David Zenner, der Kapitän der Oberliga-A-Junioren-Mannschaft, steht erneut im Kader.

Ausgangslage. In den zurückliegenden fünf Begegnungen heimste Fußball-Oberligist SSV Reutlingen lediglich ein Pünktchen ein, in der Tabelle rutschte das Team von Trainer Maik Stingel auf den 16. und damit drittletzten Platz ab. Ganz anders sieht es beim 1. Göppinger SV aus. Der Tabellenzweite hat aus den vergangenen fünf Partien dreizehn Punkte geholt, ist die Nummer eins in der Auswärts-Tabelle und hat noch kein Auswärtsspiel verloren (fünf Siege, zwei Unentschieden). (GEA)