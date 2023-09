SSV Reutlingen - FV Ravensburg 1:0 zur Halbzeit

Bitte aktivieren Sie Javascript

59. Minute Leider zu harmlos.

59. Minute Rüdes Foul an Kasiar: Freistoß.

58. Minute Gorgoglione kommt nach Flanke von Trianni aus acht Metern zum Schuss, der aber geblockt wird. Der SSV belohnt sich für den hohen Aufwand nicht.

54. Minute Konter für den SSV. Überzahl für die Reutlinger Spieler. Trianni treibt den Ball und schießt - drüber! Aus elf Metern hätte der Ball zumindest aufs Tor kommen müssen!

53. Minute Keine Gefahr. Im Strafraum gewinnt der Ravensurger Verteidiger das Kopfballduell.

53. Minute Ecke für den SSV.

50. Minute Viel los auf dem Platz. Beide Teams laufen von Konter zu Konter. Chancen gibt es jetzt auf beiden Seiten. Was Zählbares aber (noch) nicht.

49. Minute Piu fängt die nächste Hereingabe nach einem Freistoß ab - wichtig! Der gegnerische Angreifer laurte schon.

48. Minute Im Gegenzug entschärft SSV-Torwart Piu eine Hereingabe auf den kurzen Pfosten.

47. Minute Plattenhardt flankt flach auf SSV Stürmer Kasiar. Der wird beim Schussversuch aus acht Metern gerade noch geblockt. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

46. Minute Weiter gehts. Der SSV hat den Ball. Kann die Heimelf die starke Leistung der ersten Halbzeit fortsetzen?

45. Minute Halbzeit: Der SSV führt hochverdient mit 1:0. Ein zweites Tor lag in der Luft und hätte den Reutlingern sicher gutgetan. So aber bleibt die Begegnung weiter offen. In der ersten Hälfte zeigten die Schützlinge von Trainer Maik Stingel eine tolle Leistung und überzeugten mit schnellen Kombinationen, einigen gefährlichen Flanken und einem guten Pressing im Mittelfeld.

43. Minute Reutlingen spart im eigenen Ballbesitz jetzt etwas die Kräfte.

41. Minute Die nächste SSV-Flanke wird von Ravensburg im Strafraum geklärt, doch Founes bekommt den Nachschuss. Der Ball fliegt aber am Kasten vorbei.

37. Minute Zwei riesige Möglichkeiten für den SSV. Nach einem Konter trifft Gorgoglione den Innenpfosten. Den Abpraller schießt Plattenhardt aus gut zehn Metern ebenfalls an den Pfosten. Großes Pech für Reutlingen.

34 Minute Nach zehn Minuten Power-Play macht der SSV Reutlingen jetzt etwas langsamer. Ravensburg läuft höher an und gewinnt mehr Bälle.

31. Minute Auffällig: Das Team von Maik Stingel gewinnt im Mittelfeld viele Zweikämpfe.

28. Minute SSV-Keeper Enricu Piu hält einen strammen Schuss aufs kurze Eck von Ivo Colic.

Tor für den SSV Reutlingen

25 Minute Tor für den SSV Reutlingen! Die nächste Flanke von Schiffel fliegt durch den Strafraum bis zum langen Pfosten. Dort lauert Luca Plattenhardt und knallt den Ball ins kurze Eck.

23. Minute: Ein satter Distanzschuss von Tom Schiffel nach einem geblockten Freistoßversuch bringt dem SSV eine Ecke ein. Die Stingel-Elf kann diese aber nicht nutzen.

20. Minute Von Ravensburg ist weiter wenig zu sehen. Nach Ballverlusten versucht es die Mannschaft mit Kontern. Der SSV aber ist bissig und verteidigt konsequent, lässt kaum etwas zu.

19 Minute Nächste Flanke von Tom Schiffel, die keinen Abnehmer im Strafraum findet.

17. Minute Trianni und Gorgoglione spielen sich durch das gegnerische Mittelfeld. In aussichtsreicher Position verpasst Reutlingens Nummer 10 das Abspiel oder den Torabschluss und dribbelt in einen Ravensburger Abwehrspieler.

15. Minute Nächste gute Chance: Kasiar dribbelt mit dem Ball in den Strafraum, schlägt einen Haken und zieht ab. Der Ball fliegt knapp übers Tor.

13. Minute Der SSV spielt feinen Kombinationsfußball und macht schnell klar, dass heute nur ein Sieg zählt.

11 Minute Gorgoglione schlägt eine scharfe Flanke auf Roman Kasiar. Der nimmt sie direkt ab und verfehlt das Ravensburger Tor nur um wenige Zentimeter. Große Möglichkeit für Reutlingen.

8. Minute Nach feiner Kombination schlägt Trianni eine Flanke von rechts. Erneut ist ein Ravensburger zuerst am Ball.

5. Minute Reutlingen kontrolliert das Spiel mit Ballbesitz. Ravensburg lässt den SSV in Ruhe aufbauen und stört erst in der eigenen Hälfte.

3. Minute Ravensburg gibt einen ersten Schuss auf das SSV Tor ab. Der Ball fliegt gut einen Meter über die Latte.

2. Minute Erste Möglichkeit für den SSV Reutlingen nach Seitenwechsel auf die linke Außenbahn. Die Flanke von Gorgoglione wird aber im Strafraum geblockt.

2. Minute Der SSV erobert den Ball und spielt ruhig von hinten heraus.

1. Minute Ravensburg stößt an. Der Ball ist im Spiel.

Quelle: Fussball.de

Bilanz. Die letzten beiden Oberliga-Partien entschied der SSV Reutlingen für sich. Im direkten Duell konnten sich die Kreuzeiche-Kicker elfmal den Sieg sichern, während Ravensburg nur sieben Erfolge verbucht.

Personal. Gegenüber dem Samstag-Spiel beim VfR Mannheim (0:2-Niederlage) dürfte es beim SSV zumindest eine Änderung geben: Florian Krajinovic, der in Mannheim wegen einer Bänderverletzung nicht dabei war, kehrt wohl in die Startformation zurück. Für ihn dürfte Jonah Adrovic, der in Mannheim erstmals von Beginn an ran durfte, einen Platz auf der Bank zugewiesen bekommen. Weiterhin auf der Ausfall-Liste steht Denis Lübke. Der Kapitän fällt wegen eines Bänderrisses aus.

Ausgangslage. Top oder Flop: Der SSV Reutlingen zeigte sich in dieser Spielzeit entweder klar überlegen, oder es passte recht wenig zusammen. Gegen den FV Ravensburg wird es für die Mannschaft von Trainer Maik Stingel heute auch darauf ankommen, die Stürmer, die bisher Ladehemmungen haben, ins Spiel zu bekommen. Tabellarisch sind der SSV auf Platz 11 (9 Punkte) und Ravensburg auf Platz 9 (11 Punkte) nahe beieinander. Nachdem das angesetzte Oberliga-Spiel gegen Ravensburg am 30. August wegen eines medizinischen Notfalls kurzfristig abgesagt wurde, will Reutlingen heute mit drei Punkten am Konkurrenten vorbeiziehen.