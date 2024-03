SSV Reutlingen feiert 2:0-Sieg gegen Hollenbach

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen schlägt den FSV Hollenbach im Kreuzeichestadion mit 2:0 (2:0) und setzt das nächste Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga.

In einer zunächst chancenarmen Partie zieht das Team von Trainer Philipp Reitter in der 38. Minute das Tempo an und schockt den sechstplatzierten Gegner. Zunächst trifft der auffällige Riccardo Gorgoglione nach Vorlage von Onesi Kuengienda zum 1:0. Wenige Minuten später ist es dann Kuengienda der das 2:0 durch Gorgoglione vorbereitet.

Im zweiten Durchgang verpassen es die Nullfünfer den Sack vorzeitig zuzumachen, haben aber zahlreiche gute Möglichkeiten. Durch den Erfolg rückt das Team in der Tabelle auf einen Nichtabstiegsplatz vor. (GEA)