SSV Reutlingen – FC 08 Villingen 0:3

Wechsel beim SSV Reutlingen

78. Minute Bei Reutlingen kommt Adrovic für Krajinovic. Auf dem Spielfeld gelingt es dem SSV jetzt nicht mehr Impulse zu setzen.

Tor für Villingen

73. Minute Und wieder Sökler, der den Ball aus zwölf Metern kompromisslos unter die Latte haut.

Wechsel beim SSV Reutlingen

73. Minute Inan kommt für Djermanovic.

72. Minute Gelebe Karte für Jäger nach heftigem Einsteigen im Mittelfeld.

Tor für Villingen

70. Minute Sökler köpft nach Ecke zum 2:0 ein. Piu stürmt aus dem Tor, kommt nicht an den Ball. Aber auch die SSV-Abwehr sieht nicht gut aus. Jetzt wirds schwer für Reutlingen.

68. Minute Große Chance auf das 2:0 für Villingen. Der Ball landet nach einem Kopfball vom Angreifer am Pfosten.

Wechsel beim SSV Reutlingen

67. Minute Luca Meixner kommt für den bemühten, aber unauffälligen Gorgoglione.

65. Minute Der SSV gibt nicht auf. Hat weiter viel Ballbesitz und versucht wieder ranzukommen.

Tor für Villingen

61. Minute Nachdem Piu einen ersten Versuch abwehrt und danach aus dem Tor stürmt, kommt ein Villinger an den Ball und spielt ins Zentrum, dort haut Torjäger Sökler den Ball rein. Bitter.

60. Minute Ilic kommt nach einem Eckball von Gorgoglione im Strafraum an den Ball. Sein Schuss geht leider drüber.

Wechsel beim SSV Reutlingen

57. Minute Roman Kasiar kommt für Onesi Kuengienda.

55. Minute 849 Zuschauer verfolgen das Spiel an der Kreuzeiche.

54. Minute Eckball für Reutlingen. Der Ball von Gorgoglione ist aber zu harmlos. Dennis Klose fängt ihn.

50. Minute Schöner Spielzug über Plattenhardt und Kuengienda. Die Flanke des SSV-Angreifers gerät aber zu lang.

47. Minute Missverständnis zwischen Trianni und Kuengienda. Da hätte was draus werden können. So aber gerät der Pass zu lang.

46. Minute Weiter gehts. Der SSV hat den Ball und spielt hinten herum.

45. Minute Torlos geht es in die Pause. Reutlingen legt einen engagierten Auftritt gegen Villingen hin, hat mehr Chancen und steht hinten bisher sicher.

41. Minute SSV-Geburtstagskind Founes macht ein starkes Spiel, ist extrem zweikampfstark und läuft viel.

37. Minute Nächste gute Chance für den SSV. Kuengienda spielt auf Krajinovic im Strafraum. Leider der Schuss erneut geblockt...

35. Minute Djermanovic spielt einen tollen langen Ball auf Trianni. Der stürmt am letzten Verteidiger vorbei, wartet aber mit dem Abschluss zu lange. Der Winkel wird zu spitz. Große Chance!

32. Minute Dieses mal flankt Trianni. Gefährlich wird es aber nicht.

31. Minute Nach dem folgenden Eckball kommt Kuengienda an den Ball. Der Abschluss geht aber vorbei.

30. Minute Ilic spielt einen langen Pass über links auf Plattenhardt. Der flankt jetzt mal vorne. Djermanovics Schuss wird geblockt.

27. Minute Nach hinten agiert der SSV mit einer Viererkette. Plattenhardt bleibt heute defensiver. Reutlingen verteidigt diszipliniert.

25. Minute Nicht viel los auf dem Platz. Insgesamt leichte Vorteile für den SSV, aber keine zwingende Möglichkeit auf beiden Seiten.

20. Minute Seitenverlagerung von Plattenhardt. Gorgoglione versuchts. Villingens Keeper aber hat keine Probleme mit dem Schuss.

18. Minute Ein Villinger erkennt, dass SSV-Keeper Piu zu weit vor dem Tor steht und zieht aus 40 Metern ab. Piu kommt gerade noch schnell genug zurück.

15. Minute Krajinovic spielt durchs Zentrum auf Trianni. Der schießt aus spitzem Winkel, beim Torwart ist aber Endstation.

14. Minute Nach den ersten Chancen beruhigt sich das Spiel etwas. Reutlingen spielt den Ball hinten herum. Generell passiert viel im Mittelfeld.

11. Minute Onesi Kuengienda scheitert nach starkem Pass von Gorgoglione an Villingens Keeper. Gute Chance für Reutlingen. Davor wurde es nach einem Freistoß brenzlich im SSV-Strafraum.

10. Minute Klar ist: Der SSV will sich nicht verstecken.

6. Minute Der SSV kombiniert sich über Kuengienda und Gorgoglione gut durch. Abseits.

4. Minute Erster Schussversuch von Reutlingens Trianni, der aber geblockt wird. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

3. Minute Erste Chance für Villingen. Piu hält aus spitzem Winkel.

2. Minute Der SSV am Ball. Beide Teams tasten sich ab. Noch ist nicht viel los.

1. Minute Der Ball ist im Spiel!

Aufstellungen Wie angekündigt stellt Trainer Maik Stingel personell ordentlich um. Vladan Djermanovic ersetzt im Sturm Roman Kasiar. Auch Onesi Kuengienda ist fit und zurück in der Startformation. Wie erwartet beginnt auch Luca Plattenhardt nach seiner Sperre. Eine defensive Ausrichtung sieht anders aus. Reutlingen will wohl nach vorne spielen.

Ausgangslage Eine schwere Aufgabe erwartet den SSV Reutlingen am heutigen Dienstag mit dem FC 08 Villingen. Der Fußball-Oberligist kletterte am vergangenen Samstag mit einem 2:1-Sieg in Essingen auf den zweiten Tabellenplatz und hat acht Zähler mehr als Reutlingen auf dem Konto. »Da kommt viel Qualität auf uns zu«, sagt Reutlingens Trainer Maik Stingel. Besondere Vorsicht ist vor Villingens Goalgetter Marcel Sökler geboten, der bereits acht Treffer auf dem Konto hat.

Personal »Wir werden einige Dinge ändern«, kündigt Trainer Stingel nach der 1:4-Pleite in Denzlingen an. Luca Plattenhardt, der in Denzlingen gesperrt fehlte, kehrt mit Sicherheit in die Startformation zurück. Spannend wird es sein, ob es der SSV es in der Verteidigung etwas defensiver angeht, um nicht allzu viele Möglichkeiten gegen die starken Villinger zuzulassen. Auch eine taktische Umstellung in der Abwehr von der bewährten Dreierkette auf vier Verteidiger wäre denkbar.