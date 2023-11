Im ersten Rückrundenspiel in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg gastiert der SSV Reutlingen am Samstag beim 1. FC Normannia Gmünd. Weshalb beim SSV zuletzt Zusammenrücken angesagt war.

Szene aus dem Hinspiel: Luca Plattenhardt (links) vom SSV Reutlingen im Zweikampf mit dem Gmünder Louis Kaspar. Foto: Dieter Reisner, f-drei Szene aus dem Hinspiel: Luca Plattenhardt (links) vom SSV Reutlingen im Zweikampf mit dem Gmünder Louis Kaspar. Foto: Dieter Reisner, f-drei

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.