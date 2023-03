Kann aus beruflichen Gründen nicht mehr den Aufwand beim Oberligisten SSV betreiben, will jedoch als Spielertrainer im Fußball-Geschäft bleiben: Pierre Eiberger. FOTO: BAUR Kann aus beruflichen Gründen nicht mehr den Aufwand beim Oberligisten SSV betreiben, will jedoch als Spielertrainer im Fußball-Geschäft bleiben: Pierre Eiberger. FOTO: BAUR

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.