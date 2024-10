Was Spieler des SSV Reutlingen über die Entscheidung denken, wie die Reaktionen im Netz ausfallen und wer den ehemaligen Coach des Fußball-Oberligisten in Schutz nimmt.

Nicht begeistert über den Rauswurf von Philipp Reitter: Kapitän Yannick Toth. Foto: Joachim Baur Nicht begeistert über den Rauswurf von Philipp Reitter: Kapitän Yannick Toth. Foto: Joachim Baur

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.