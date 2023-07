Pokal-Ausflug geglückt: SSV Reutlingen siegt gegen den SV Wittendorf

Bitte aktivieren Sie Javascript

WITTENDORF. Pokal-Ausflug geglückt. Die rund 40-minütige Fahrt aus dem Trainingslager in Bondorf zum Duell beim Landesliga-Aufsteiger SV Wittendorf hat sich für die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen gelohnt. Mit einem 3:0-Erfolg zog die Mannschaft von Trainer Maik Stingel am Samstag in die nächste Runde des WFV-Pokal ein und beendete am Sonntag zudem ein »gelungenes Trainingslager«, wie der Sportliche Leiter Christian Grießer versicherte.

Leicht tat sich Reutlingen im Spiel, aber vor allem vor Wittendorfs Tor nicht. Die Abwehr dagegen stand solide, der Spielaufbau passte, meinte Trainer Maik Stingel. »Was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir die Tore nicht gemacht haben.« Bereits in der ersten Halbzeit vergab Riccardo Gorgoglione zwei gute Möglichkeiten. Marvin Jäger brachte einen Kopfball aus vier Metern nicht über die Linie. Trotzdem kontrollierte der SSV das Spiel. Seinem Team merkte Stingel aber an, »dass das Trainingslager in den Knochen gesteckt hat«. Das erlösende 1:0 erzielte Gorgoglione (50. Minute). Danach folgte weiter Chance um Chance – der Treffer aber lange nicht. Erst in der 89. Minute traf wieder Gorgoglione per Strafstoß. In der Nachspielzeit dann Roman Kasiar.

»Sportlich gesehen war das kein Leckerbissen«, sagte Grießer. Allerdings sei die Leistung nach dem Camp seit Donnerstag kein Gradmesser. »Wir dürfen aber auch nicht sagen, dass alles gut war«, warnte Stingel. Ein Erfolg sei in jedem Fall das Trainingslager gewesen. Dort arbeitete der SSV viel am Spiel im eigenen Ballbesitz. Auch die Mannschaft rückte noch enger zusammen und habe »richtig Lust« auf die kommenden Aufgaben. (GEA)