Nun kommt es zum Reutlinger Derby SSV gegen Young Boys

NAGOLD. Die dritte Pokalrunde ist für Samstag, 5. August, terminiert. Weil jedoch die Oberliga an diesem Wochenende ihren ersten Spieltag ausrichtet – die Landesliga beginnt eine Woche später –, muss für das Reutlinger Derby ein Termin gesucht werden. Der SSV startet am 5. August mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger 1. FC Normannia Gmünd in die neue Spielzeit.

»Das war kein Superspiel von uns, wir hatten das Spiel aber gut unter Kontrolle«, lautete das Fazit von SSV-Trainer Maik Stingel nach dem 4:1 beim zwei Klassen tiefer in der Landesliga angesiedelten VfL Nagold. Zum Mann des Tages avancierte Mattia Trianni. Der erst vor einer Woche verpflichtete Offensivspieler, der vergangene Runde für den SV Atlas Delmenhorst in der Regionalliga Nord am Ball war, wurde in der 54. Minute eingewechselt. Eine Minute später erzielte er das 3:1 für seine Farben. Den vierten Treffer in der 64. Minute bereitete Trianni mustergültig vor – Daniel Sanchez bugsierte seine Flanke über die Linie. Nach einer Flanke von Tom Schiffel ging Reutlingen durch ein Eigentor des Nagolders Serach von Nordheim mit 1:0 (14. Minute) in Führung. Das zweite Tor ging auf das Konto von Riccardo Gorgoglione (40.). Nach 43 Minuten war Matthias Rauser nach einer Ecke per sehenswertem Kopfball für Nagold erfolgreich. (GEA)