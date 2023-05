Nach Klassenerhalt: Teamverstärkung beim SSV Reutlingen

Mirhan Inan (rechts) wechselt vom Ligakonkurrenten 1. Göppinger SV an die Kreuzeiche. Der gebürtige Reutlinger mit türkischen Wurzeln spielte bereits in der Jugend für den SSV Reutlingen. Der 30-jährige Tübinger Marco Gaiser (links) erhält einen Kontrakt für ein weiteres Jahr an der Kreuzeiche.

REUTLINGEN. Stürmer Mirhan Inan (19) wechselt vom Ligakonkurrenten 1. Göppinger SV an die Kreuzeiche. Der gebürtige Reutlinger mit türkischen Wurzeln spielte bereits in der Jugend für den SSV Reutlingen. Ab der U17 wurde er beim VfB Stuttgart ausgebildet, mit dem er den U19 Junioren DFB-Pokal gewann. Zudem kann Inan fünf Einsätze (ein Tor) für die türkische U19-Nationalmannschaft vorweisen.

In der Saison 2022/23 wechselte Inan in den Herrenbereich zum SSV-Ligakonkurrenten 1. Göppinger SV. Dort kann er 15 Einsätze in der Oberliga Baden-Württemberg vorweisen. Der 1,89 m große Stürmer ist beidfüßig und empfiehlt sich durch seine Schnelligkeit, eine feine Technik und seinen Torabschluss.

Inan, der nach wie vor in Pfullingen wohnt, und bei ElringKlinger in Dettingen/Erms als Elektrotechniker arbeitet, freut sich auf seine Rückkehr zum SSV. »In den Gesprächen wurde mir schnell klar, wie professionell der SSV arbeitet. Daher glaube ich, dass eine Rückkehr zu meinem Jugendverein genau der richtige Weg ist, um den nächsten Schritt in meiner sportlichen Karriere zu machen. Ich habe Bock auf den Verein und seine geilen Fans.«

Marco Gaiser bleibt beim SSV

Mit Marco Gaiser bleibt ein sehr erfahrener Spieler eine weitere Saison beim SSV Reutlingen, der in der vergangenen Saison allerdings großes Verletzungspech hatte. Der 30-jährige Tübinger erhält einen Kontrakt für ein weiteres Jahr an der Kreuzeiche. »Ich hatte ein schweres Jahr mit zahlreichen Rückschlägen und freue mich, in der nächsten Saison wieder fit auf dem Platz zu stehen und die Mannschaft zu unterstützen«, so Gaiser.

»Sein großer Erfahrungsschatz, den er an die jungen Spieler weitergeben kann, macht ihn für uns zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft. Daher bekommt er auch in der Saison 2023/24 einen Platz in unserem Team«, betont Sportvorstand Christian Grießer.

Vertragsauflösung mit Samuel Mayer

Samuel Mayer hingegen wird den SSV Reutlingen in Richtung Göppingen verlassen. »Samu hat sich trotz der Vertragsverlängerung im Frühjahr dazu entschlossen, das Gespräch mit dem 1. Göppinger SV zu suchen und den Wunsch geäußert, nach Göppingen wechseln zu dürfen. Wir bedauern seine Entscheidung, zumal wir ihm den Wiedereinstieg bei uns, trotz seiner schweren Kreuzbandverletzung in der Saison 2021/22 ermöglicht hatten«, so ein sichtlich enttäuschter Christian Grießer. (pm/GEA)