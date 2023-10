Liveticker: SSV Reutlingen will sich gegen Backnang Luft zu Abstiegsrängen verschaffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bilanz. In der vergangenen Saison gehörte Backnang zu den Lieblingsgegnern des SSV: Nach einem 2:1-Sieg im heimischen Kreuzeiche-Stadion gelang auswärts sogar ein 3:1-Erfolg. Auch die Gesamtbilanz in Pflichtspielen geht mit 7:4 Siegen klar an die Reutlinger. Nur ein einziges Mal trennten sich beide Teams bislang unentschieden.

Personal. Der SSV könnte eine Veränderung auf der zentralen Position im Sturm vornehmen. Für den glücklosen Roman Kasiar sind Onesi Kuengienda und Mirhan Inan Optionen. Ebenfalls gut möglich ist, dass der gegen Bissingen erneut stark aufspielende Ole Deininger auf der Außenbahn in die Startformation zurückkehrt. Auch die Joker Jonah Adrovic, und Donat Morina drängten sich zuletzt durch gute Leistungen auf.

Ausgangslage. Nach drei Spielen ohne Sieg will der SSV Reutlingen im heutigen Oberliga-Heimspiel (15.30 Uhr) gegen die TSG Backnang unbedingt drei Punkte einfahren, »damit wir nicht hinten reinrutschen, wo es unangenehm wird«, wie Trainer Maik Stingel zur Lage des Tabellen-Zwölften sagt. Zumal danach Duellen gegen die Top-Teams Sonnenhof Großaspach und Göppinger SV anstehen. Auch beim heutigen Gegner aus Backnang lief es nach gutem Saisonstart zuletzt nicht mehr ganz so rund. Nach zwei Niederlagen in Folge rutschte das Team auf Rang neun ab. Obwohl es in diesen Spielen sieben Gegentore hagelte, gehörte die Defensive noch zu den Stärken der Gäste. Nach zwölf Spieltagen stehen erst 18 Gegentreffer zu Buche- der SSV steht bei 26. »Die Backnanger sind sehr diszipliniert, lassen sich nicht rausziehen, lauern auf Fehler«, weiß Stingel. (GEA)