Liveticker: SSV Reutlingen - TSG Backnang 0:0

48. Minute Der SSV kommt mit Schwung aus der Kabine. Erst läuft Deininger den Gäste-Torwart an, der in großer Not klären muss. Dann erzwingen die Gastgeber eine Ecke, die aber nichts einbringt.

46. Minute Weiter geht's! Beide Mannschaften sind unverändert.

Halbzeit Torlos gehen der SSV Reutlingen und die TSG Backnang in die Kabinen. Nachdem Backnang in der 30. Spielminute die Riesen-Chance zur Führung vergeben hatte, wachte der SSV auf. In den letzten 15 Minuten des ersten Durchgangs setzte das Team die Gäste vermehrt unter Druck und zeigte eine aggressivere Körpersprache. So erzwang man auch die beste Chance durch Inan, der knapp verzog. Bis dahin hatte die Reutlinger zwar etwas mehr vom Spiel, nach vorne ging allerdings wenig. In einer zehnminütigen Schwächephase war auf einmal Backnang am Drücker. Insgesamt sind beide Torhüter in den 45 Minuten weitgehend beschäftigungslos geblieben.

45. Minute Guter Lauf und gute Flanke von Reutlingens Linksverteidiger Staiger. Doch in der Mitte kann Inan den Ball nicht verarbeiten.

38. Minute Der SSV setzt den Gegner jetzt endlich mehr unter Druck. Ilic erzwingt einen Ballverlust tief in des Gegners Hälfte. Gorgioglione scheitert zunächst mit seinem Solo-Versuch. Kuengienda schnappt sich den Abpraller, kommt aber nicht in Schussposition.

36. Minute Die beste Chance für die Gastgeber! Ilic schickt Gorgoglione mit einem guten Steilpass auf die Reise. Der findet Inan im Strafraum, der knapp drüber schießt.

34. Minute Nach einer Ecke für Reutlingen kommt SSV-Innenverteidiger Ilic mit dem Kopf an den Ball, zielt aber gut zwei, drei Meter am Tor vorbei.

32. Minute Jetzt spielt sich auch der SSV mal wieder in die Gefahrenzone, der Abschluss ist dann aber nicht zwingend genug.

30. Minute Das muss die Führung für Backnang sein! Wieder sieht die SSV-Hintermannschaft nicht gut aus. Die Gäste dürfen im Sechzehner zwei Versuche unternehmen, nach innen zu flanken. Hoffmann scheint darüber so überrascht, dass er aus fünf Metern am Tor vorbeiköpft.

27. Minute Eine weitere Nachlässigkeit ermöglicht den Gästen die erste echte Chance des Spiels. Nach einem Abpraller läuft Tichy allein aufs Tor zu, wird aber noch entscheidend gestört. So geht sein Schuss letztlich doch ein paar Meter am Tor vorbei.

26. Minute Jetzt kontert Backnang, nachdem Krajinovic den Ball am Mittelkreis vertändelt. Aber auch die Gäste spielen zu unsauber und stellen sich selbst ins Abseits.

21. Minute Da war mehr deutlich drin für den SSV! Nach einer Ecke der TSG kann der SSV - mit etwas Glück - einen Konter fahren. Gorgoglione treibt den Ball nach vorne, die Reutlinger sind in Überzahl gegen hinterherhechelnde Gäste. Aber dann passt er etwas unsauber in den Rücken von Plattenhardt, der den Ball nicht unter Kontrolle bringen kann.

20. Minute Für den ersten gelungenen Spielzug des SSV gibt es verhaltenen Szenenapplaus von den Rängen. Founes setzt Deininger auf der rechten Seite in Szene. Der erreicht den Ball gerade noch vor der Grundlinie und flankt nach innen. Allerdings segelt der Ball etwas zu nah an TSG-Torwart Caruso heran, der die Kugel aus der Luft fischt.

17. Minute Riccardo Gorgoglione bringt den Freistoß per Chipball gefährlich in den Strafraum. Aber Backnangs Verteidiger bekommen die Situation geklärt.

16. Minute Jetzt könnte es erstmals gefährlich werden. Reutlingens Kevin Founes holt ein Foul an der Strafraumgrenze heraus - allerdings sehr seitlich.

15. Minute Ein Kuriosum unterhält die Zuschauer mehr als das bisherige Spielgeschehen: Schiedsrichter Marvin Monninger peiftt einen falschen Einwurf gegen Backnangs Maximilian Kucher. Mit einem Einwurf hatte das tatsächlich wenig zu tun.

13. Minute Der SSV ist etwas dominanter geworden, hält den Ball meistens in den eigenen Reihen. Aber noch herrscht das Motto: Sicherheit geht vor! Die Zuschauer bekommen fast nur Quer- und Rückpässe zu sehen.

6. Minute Vorsichtiger Beginn von beiden Teams. Noch ging's nirgends gefährlich vors Tor.

1. Minute Los geht's! Pünktlich zum Spielbeginn hat der Dauerregen aufgehört. Trotzdem sind die Ränge vor allem auf der Gegentribüne nur spärlich besetzt.

Aufstellung. SSV-Trainer Maik Stingel ändert seine Startelf im Vergleich zum 2:2 gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen auf drei Positionen. Onesi Kuengienda, Mirhan Inan und Ole Deininger beginnen für Vladan Djermanovic, Mattia Trianni und Roman Kasiar.

SCREENSHOT: FUSSBALL.DE

Bilanz. In der vergangenen Saison gehörte Backnang zu den Lieblingsgegnern des SSV: Nach einem 2:1-Sieg im heimischen Kreuzeiche-Stadion gelang auswärts sogar ein 3:1-Erfolg. Auch die Gesamtbilanz in Pflichtspielen geht mit 7:4 Siegen klar an die Reutlinger. Nur ein einziges Mal trennten sich beide Teams bislang unentschieden.

Personal. Der SSV könnte eine Veränderung auf der zentralen Position im Sturm vornehmen. Für den glücklosen Roman Kasiar sind Onesi Kuengienda und Mirhan Inan Optionen. Ebenfalls gut möglich ist, dass der gegen Bissingen erneut stark aufspielende Ole Deininger auf der Außenbahn in die Startformation zurückkehrt. Auch die Joker Jonah Adrovic, und Donat Morina drängten sich zuletzt durch gute Leistungen auf.

Ausgangslage. Nach drei Spielen ohne Sieg will der SSV Reutlingen im heutigen Oberliga-Heimspiel (15.30 Uhr) gegen die TSG Backnang unbedingt drei Punkte einfahren, »damit wir nicht hinten reinrutschen, wo es unangenehm wird«, wie Trainer Maik Stingel zur Lage des Tabellen-Zwölften sagt. Zumal danach Duellen gegen die Top-Teams Sonnenhof Großaspach und Göppinger SV anstehen. Auch beim heutigen Gegner aus Backnang lief es nach gutem Saisonstart zuletzt nicht mehr ganz so rund. Nach zwei Niederlagen in Folge rutschte das Team auf Rang neun ab. Obwohl es in diesen Spielen sieben Gegentore hagelte, gehörte die Defensive noch zu den Stärken der Gäste. Nach zwölf Spieltagen stehen erst 18 Gegentreffer zu Buche- der SSV steht bei 26. »Die Backnanger sind sehr diszipliniert, lassen sich nicht rausziehen, lauern auf Fehler«, weiß Stingel. (GEA)