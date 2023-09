Liveticker: SSV Reutlingen - Offenburger FV 1:0

Bitte aktivieren Sie Javascript

25. Minute Piu bewahrt den SSV gleich zweimal vor dem Ausgleich! Erst krazt der Keeper einen Kopfball von Borie aus kurzer Distanz mit einem Monster-Reflex von der Linie. Dann richtet er sich rechtzeitig wieder auf, bevor ein Gegner den Abpraller versenken kann und schnappt sich den Ball.

Tor für den SSV Reutlingen!

19. Minute Tom Schiffel zieht am Strafraum nach innen und zieht ab. Der Ball schlägt links unten ein. Für den Abwehrspieler ist es bereits das dritte Saisontor.

18. Minute Wieder wird's gefährlich vor dem Reutlinger Tor. Diesmal zieht Borie strammer ab. Ilic blockt den Schuss. Vereinzelt wird von den Gästen Handspiel gefordert. Doch Schiedsrichterin Selina Menzel lässt weiterlaufen.

16. Minute Die Gastgeber machen es in dieser Situation den Offenburgern etwas zu leicht. Diese können sich bis zum Strafraum problemlos durchkombinieren. Der Abschluss von Borie ist dann letztlich aber zu lasch für eine ernsthafte Gefahr.

14. Minute Und gleich die nächste dicke Chance für Reutlingen! Kasiar macht sich auf und davon. Kurz vor dem Sechzehner entscheidet er sich für eine seltsame Mischung aus Schlenzer und Weitschuss. Der Ball geht weit drüber. Da war deutlich mehr drin.

12. Minute Da hat nicht viel gefehlt! Nach Ecke von Lübke köpft SSV-Verteidiger Ilic nur wenige Zentimeter am Pfosten vorbei.

10. Minute Riesen-Chance für Offenburg! Hertrich tauch plötzlich allein vor dem Tor auf. Doch SSV-Torwart Piu kann den Flachschuss mit einer Fußabwehr klären!

7. Minute Doppel-Chance für den SSV! Erst wird Trianni im letzten Moment vor dem Abschluss geblockt. Dann fälscht ein Offenburger eine Flanke so ab, dass sie nur knapp neben dem eigenen Tor landet.

6. Minute Erster Eckball des Spiels. Der gehört dem SSV. Doch in der Mitte findet die Flanke keinen Reutlinger Kopf.

2. Minute Der erste Torabschluss kommt von den Gästen! Dussots tankt sich links bis in den Sechzehner durch und zieht ab. SSV-Torwart Piu kann aber die Arme schnell genug hochreißen und wehrt mit beiden Fäusten ab.

1. Minute Die Gäste waeen dann doch schneller am Stadion als gedacht. Mit »nur« 18 Minuten Verzögerung geht's los.

Aufstellung. Im Vergleich zur 1:4-Niederlage in Pforzheim wechselt SSV-Trainer Stingel seine Startelf auf drei Pisitionen. Staiger, Irhan und Krajonivic beginnen für Jäger, Gorgoglione und Meixner.

SCREENSHOT: FUSSBALL.DE

Verzögerung. Der für 15.30 Uhr geplante Anpfiff des Heimspiels gegen den Offenburger FV verzögert sich um »mindestens 30 Minuten«, schreibt der SSV Reutlingen in den sozialen Medien. Der Grund: »Der Bus der Offenburger steht im Stau.« Die Eingänge des Stadions wurden aber wie geplant um 14.30 Uhr geöffnet. Auch die Verpflegungsstände sind geöffnet.

Bilanz. Der SSV hat sich in den 1970er-Jahren in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga einige heiße Duelle mit dem OFV geliefert. In der vergangenen Saison behielten die Reutlinger zuletzt mit 4:1 die Oberhand. Das Hinspiel ging mit 0:1 verloren. In bislang 30 Begegnungen in Pflichtspielen liegen die Offenburger in der Bilanz knapp mit 13:12 Siegen vor dem SSV. Fünfmal endete das Duell Unentschieden.

Personal. Der Reutlinger Abwehr-Chef Marvin Jäger konnte diese Woche berufsbedingt nicht trainieren und muss deshalb auf der Ersatzbank Platz nehmen. Stattdessen rückt Stefan Ilic von der linken Position in der Dreierkette in die Mitte. Hinter dem Mitwirken einiger weiterer Akteure steht ein Fragezeichen. Auch Onesi Kuengienda ist beruflich eingespannt und steht möglicherweise nicht zur Verfügung. Riccardo Gorgoglione, der normalerweise im zentralen Mittelfeld die Fäden zieht, ist erkältet. Vladan Djermanovic, der berufsbedingt nur zwei Mal trainieren konnte, kommt ebenfalls nur für einen Bankplatz in Frage.

Ausgangslage. Im heutigen Heimspiel gegen den Offenburger FV lautet das Motto beim SSV Reutlingen laut Trainer Maik Stingel: »Verlieren verboten.« Der Kreuzeiche-Club ist mit sechs Punkten aus fünf Spielen (die abgesetzte Partie gegen den FV Ravensburg ist noch nicht terminiert) Tabellen-Zwölfter. Offenburg hat in sechs Partien vier Zähler eingeheimst und rangiert auf dem 18. und letzten Platz. Zudem stellt der Gegner mit 18 Gegentreffer die schlechteste Abwehr der Liga. Offenburg hat zudem strapaziöse Tage mit zwei Englischen Wochen hinter sich. An diesem Mittwoch musste sich das Team von Trainer Sascha Ruf im Verbandspokal dem Liga-Rivalen FC 08 Villingen mit 1:4 geschlagen geben.(GEA)