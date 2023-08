Liveticker: SSV Reutlingen - FC Holzhausen 1:0

Bitte aktivieren Sie Javascript

Halbzeit Der SSV Reutlingen geht mit einer verdienten 1:0-Führung gegen den FC Holzhausen in die Pause. Riccardo Gorgoglione belohnte die engagierten Hausherren in der 38. Spielminute mit einem Kopfballtor nach Flanke von Mattia Trianni. Kurz zuvor wäre den bis dato harmlosen Gästen nach einem Patzer von Torwart Piu ein Glückstreffer gelungen.

41. Minute So unterschiedlich sehen die Angriffsbemühungen aus: Während es Schuons Weitschuss auf der Tribüne landet, sorgt die Flanke von Gorgoglione auf der anderen Seite wieder für Gefahr in Holzhausens Strafraum.

Tor für den SSV Reutlingen!

38. Minute Der SSV belohnt sich doch noch! Nach einer Muster-Flanke von Trianne trifft Gorgoglione mit einem Muster-Kopfball ins untere Toreck.

35. Minute Ein Patzer von Piu bestraft ein bis dahin gutes Reutlinger Team beinahe! Nach einem erneuten, diesmal sehr strammen Flanken-Schuss eines Gästespielers rutscht ihm der Ball durch die Hände. Der kullert allerdings nicht über die Linie und kann geklärt werden.

33. Minute SSV-Torwart Piu wischt eine Mischung aus Schuss und Flanke nach einem Freistoß von der Linie.

32. Minute Ecke für Reutlingen. Trianni findet den Kopf von Lübke, aber der bekommt zu wenig Druck auf den Ball.

29. Minute Gorgiglione sieht Gelb für ein taktisches Foul.

27. Minute Super-Spielzug des SSV! Gorgoglione setzt mit einem Gegner-Tunnel Meixner auf der rechten Seite in Szene. Der spielt den Ball scharf nach innen, wo Kasiar in arger Bedrängnis den Ball knapp neben den Pfosten setzt. Aber das Tor hätte nicht gezählt. Der Linienrichter zeigt Abseits an.

24. Minute Trinkpause, Zeit für ein erstes Zwischenfazit: Der SSV ist hier die Mannschaft, die das Spiel macht. Allerdings ohne bislang ernsthaft gefährlich vor dem Tor zu werden.

23. Minute Meixner versucht es aus der zweiten Reihe. Aber der Flatterball ist kein Problem für Gäste-Torwart Schwenk.

20. Minute Der bislang noch nicht geforderte Piu ist auf der Höhe. Der SSV-Keeper läuft in kürzester Zeit gleich zwei lange Bälle ab, bevor es gefährlich werden kann.

14. Minute Die SSV-Fans merken: Ihre Jungs sind sehr bemüht, die zwei Niederlagen zum Auftakt vergessen zu machen. Für die zunehmenden Angriffsbemühungen gibt's Szenenapplaus.

12. Minute Der SSV legt direkt den Schalter in die andere Richtung um. Trianni setzt sich auf der linken Seite geschickt durch, aber sein Rückpass von der Grundlinie findet keinen Abnehmer.

11. Minute Das hätte ins Auge gehen können! Jäger und Founes kommen sich vor dem Reutlinger Strafraum ins Gehege. Aber der Ball springt zu Keeper Piu und nicht zu einem der lauernden Gäste-Spieler.

9. Minute Erste echte Angriffsaktion des SSV: Aber die Flanke von Schiffel landet in den Armen von Holzhausens Keeper Schenk. Aber von den Reutlinger Kollegen war sowieso niemand in der gefährlichen Zone.

5. Minute Es geht gleich ruppig zur Sache. Schlecht geht Jäger an der Außenlinie überhart an. Dafür gibt's die erste Gelbe Karte des Spiels.

2. Minute Die erste Offensivaktion geht von den Gästen aus. Aber Czerwonka wird geblockt.

1. Minute Los geht's!

Aufstellung. Im Vergleich zur 1:5-Niederlage in Hollenbach verändert Trainer Stingel die Startelf auf zwei Positionen. Für Onesi Kuengienda, Florian Krajinovic laufen Mattia Trianni und Luca Meixner von Beginn an auf. KUengienda und Krajonovic nehmen auf der Bank Platz.

Quelle: Fussball.de

Bilanz. Der SSV Reutlingen und der FC Holzhausen standen sich erst zweimal gegenüber. Das erste Duell im November 2022 entschieden die heutigen Gastgeber gegen den damaligen Aufsteiger knapp mit 1:0 für sich. Das Rückspiel endete torlos.

Personal. Onesi Kuengienda musste in Hollenbach wegen einer Knöchelverletzung bereits in der ersten Hälfte vom Platz gehen, stieg am Mittwoch wieder ins Training ein, dürfte aber zunächst auf der Bank Platz nehmen. Nicht dabei sind Marco Gaiser, Jonah Adrovic und Daniel Sanchez (alle krank). Dieses Trio steigt am Montag wieder ins Training ein.

Ausgangslage. Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart befindet sich der Fußball-Oberligist SSV Reutlingen gegen den FC Holzhausen heute (19 Uhr, Kreuzeiche-Stadion) in Zugzwang. Nach dem unglücklichen 0:1 zum Auftakt gegen den 1. FC Normannia Gmünd, brach der SSV der 1:5-Pleite in Hollenbach in der zweiten Halbzeit ein. Das wurde nun in der vergangenen Woche aufgearbeitet. »Da hat es ein bisschen gekracht, es blieb aber alles im Rahmen«, sagte Trainer Maik Stingel. Holzhausen ist mit einem Sieg (3:0 gegen den FC Nöttingen) und einer Niederlage (0:1 in Gmünd) in die Saison gestartet. Trainer Benjamin Maier erwartet ein »schweres Spiel«, da Reutlingen »ordentlich Druck auf dem Kessel« habe, sagte er dem Schwarzwälder Bote. (GEA)