SSV Reutlingen - 1. FC Normania Gmünd 0:1 zur Halbzeit

Halbzeit.

47. Minute Und schon wieder Inan: Einen hohen langen Ball in den Strafraum leitet Kaziar direkt und artistisch in die Mitte weiter. Reutlingens Nummer 26 läuft ein, scheitert mit seinem Abschluss jedoch am Abwehrspieler. Es ist die letzte Aktion der ersten Halbzeit.

43. Minute Inan mit der nächsten Gelegenheit. Gorgoglione legt im Strafraum auf den Neuzugang ab, dessen Schuss flach am Gehäuse vorbeigeht. Da war mehr drin.

38. Minute Die Fans der Szene-E lassen sich die Laune auch angesichts des Spielstands nicht verderben. »Reutlingen, du bist mein Verein«, singen sie. Auf dem Spielfeld passiert derweil weniger erwähnenswertes. Gleich mehrere SSV-Spieler liegen binnen weniger Minuten am Boden. Die Frustration über die Entscheidungen des Unparteiischen Niklas Pfau wächst.

32. Minute Da war sie, die hundertprozentige Chance zum Ausgleich: Neuzugang Luca Plattenhardt erkämpft den Ball im Mittelfeld. Er sprintet von der rechten Seite in Richtung Strafraum, behält die Übersicht und spielt Kasiar links im Strafraum an. Der hätte noch massig Zeit gehabt, versucht es aber mit einer Direktabnahme, die Ellermann abwehren kann.

24. Minute Was macht eigentlich der Gegner? Kurzum: Nicht besonders viel. Der Aufsteiger aus Gmünd steht tief und verteidigt die Führung konsequent. Wenn das Team von Zlatko Blaskic das über die Zeit bringt, wäre das ein überraschend guter Saisonauftakt.

18. Minute Nächster Konter, nächste Gelegenheit für den SSV. Nach einer Balleroberung in der eigenen Hälfte schalten die Hausherren blitzschnell um, ein langer Ball erreicht Mirhan Inan, der das Leder aus halblinker Position deutlich am Tor vorbeischlenzt. Eine Minute später wieder ein Konter, dieses Mal ist es Tom Schiffel, der im Strafraum angespielt wird, bei seinem Schuss aber nicht genug Druck hinter den Ball bekommt.

13. Minute Der SSV will hier unbedingt das 1:1. Viel geht über Gorgoglione, der gefühlt bei jedem Angriff der Hausherren am Ball ist. Hundertprozentige Torchancen kamen bislang allerdings noch nicht zustande, meistens fehlt im letzten Drittel die Präzision im Passspiel.

7. Minute Beinahe der Ausgleich. Der SSV Reutlingen hat sich durch den frühen Rückschlag nicht aus der Ruhe bringen lassen und wird mit seinem ersten Angriff ebenfalls gleich gefährlich. Nach einem Pass von Riccardo Gorgoglione kommt Roman Kasiar im Strafraum noch mit der Fußspitze an den Ball. Sein Schuss geht jedoch zentral auf Gmünd-Keeper Yannick Ellermann.

2. Minute Kalte Dusche für die Hausherren. Der Aufsteiger nutzt den ersten Angriff direkt zur Führung. Gmünd greift über seine rechte Seite an, der Ball gelangt flach in die Mitte zu Henrick Selitaj, der links unten zum 1:0 trifft. Eiskalt gemacht, so frei darf der da aber nie auftauchen.

1. Minute Der Ball rollt im Kreuzeichestadion, der SSV Reutlingen startet in die Oberligasaison.

Aufstellungen. SSV-Trainer Maik Stingel setzt auf eine gemischte Startelf aus Youngstern, Routiniers, Neuzugängen und Eigengewächsen. Denis Lübke übernimmt die Kapitänsbinde des abgewanderten Pierre Eiberger, Toptorjäger Onesi Kuengienda sitzt nur auf der Bank.

Bilanz. Fünfmal standen sich der SSV Reutlingen und der 1. FC Normania Gmünd bereits gegenüber. Dabei entschieden die heutigen Gäste zwei Duelle für sich, zwei endeten unentschieden. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen im Frühjahr 2019 behielten die Kreuzeichekicker mit 1:0 die Oberhand.

Personal. Die Reutlinger starten mit einem runderneuerten Kader in die Saison. Der Konkurrenzkampf ist größer geworden. »Ich habe auf vielen Positionen die Qual der Wahl«, sagt Trainer Maik Stingel dem GEA. Sicher ist wohl: Enrico Piu steht im Tor, davor agiert der SSV im gewohnten 3-5-2-System.

Ausgangslage. Der SSV Reutlingen ist dem Abstieg in der vergangenen Saison nur knapp entgangen. Nach einer rasanten Talfahrt kam der SSV mit 37 Punkten als Tabellen-14. ins Ziel. Anschließend haben Leistungsträger wie Kapitän Pierre Eiberger, Arbnor Nuraj, Samuel Mayer, Yannick Sagert sowie den Muhamed Sanyang und Jovan Djermanovic den Verein verlassen. Auf der Habenseite steht, dass der SSV mit einem ähnlich hohen Etat wie vergangene Spielzeit planen kann. Außerdem stehen neben zahlreichen Youngstern auch neue Leitwölfe wie Linie Mattia Trianni oder Luca Plattenhardt im Kader. (GEA