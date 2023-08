Liveticker: Gelingt dem SSV Reutlingen der erste Sieg?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Aufstellung. Im Vergleich zur 1:5-Niederlage in Hollenbach verändert Trainer Stingel die Startelf auf zwei Positionen. Für Onesi Kuengienda, Florian Krajinovic laufen Mattia Trianni und Luca Meixner von Beginn an auf. KUengienda und Krajonovic nehmen auf der Bank Platz.

Quelle: Fussball.de

Bilanz. Der SSV Reutlingen und der FC Holzhausen standen sich erst zweimal gegenüber. Das erste Duell im November 2022 entschieden die heutigen Gastgeber gegen den damaligen Aufsteiger knapp mit 1:0 für sich. Das Rückspiel endete torlos.

Personal. Onesi Kuengienda musste in Hollenbach wegen einer Knöchelverletzung bereits in der ersten Hälfte vom Platz gehen, stieg am Mittwoch wieder ins Training ein, dürfte aber zunächst auf der Bank Platz nehmen. Nicht dabei sind Marco Gaiser, Jonah Adrovic und Daniel Sanchez (alle krank). Dieses Trio steigt am Montag wieder ins Training ein.

Ausgangslage. Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart befindet sich der Fußball-Oberligist SSV Reutlingen gegen den FC Holzhausen heute (19 Uhr, Kreuzeiche-Stadion) in Zugzwang. Nach dem unglücklichen 0:1 zum Auftakt gegen den 1. FC Normannia Gmünd, brach der SSV der 1:5-Pleite in Hollenbach in der zweiten Halbzeit ein. Das wurde nun in der vergangenen Woche aufgearbeitet. »Da hat es ein bisschen gekracht, es blieb aber alles im Rahmen«, sagte Trainer Maik Stingel. Holzhausen ist mit einem Sieg (3:0 gegen den FC Nöttingen) und einer Niederlage (0:1 in Gmünd) in die Saison gestartet. Trainer Benjamin Maier erwartet ein »schweres Spiel«, da Reutlingen »ordentlich Druck auf dem Kessel« habe, sagte er dem Schwarzwälder Bote. (GEA)