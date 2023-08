Liveticker: Geht die Siegesserie des SSV Reutlingen gegen Ravensburg weiter?

Bitte aktivieren Sie Javascript

19.13 Uhr Der Stadionsprecher macht eine Ansage: Das Spiel ist abgesagt! Die Zuschauer verlassen das Stadion.

19 Uhr Eigentlich sollte jetzt Anpfiff sein, aber auf dem Rasen tut sich nichts. Auf der Haupttribüne gab es offenbar einen medizinischen Notfall. Ein Notarzt und Sanitäter waren vor Ort. Seit mehreren Minuten wurden keine Fans mehr ins Stadion gelassen. Dort herrscht gespenstische Stille. Es läuft keine Musik. Auch von den Ultra-Fans der Szene E ist nichts zu hören. Aktuell es unklar, wie und wann es weitergeht.

Aufstellung. Im Vergleich zum 5:1-Sieg in Oberachern nimmt SSV-Trainer Maik Stingel zwei Änderungen in der Startelf vor. Florian Krajinovic und Vladan Djermanovic beginnen für Luca Meixner und Roman Kasiar. Beide sitzen zunächst auf der Ersatzbank.

Bilanz. Gutes Omen: Der SSV gewann in der vergangenen SaisonDie Wege des SSV Reutlingen und des FV Ravensburg kreuzen sich in der Oberliga seit zehn Jahren kontinuierlich: In bislang insgesamt 26 Duellen liegt der SSV mit elf Siegen in der Bilanz vorne. Achtmal gab es ein Unentschieden, siebenmal gewann Ravensburg. Die beiden Begegnungen in der vergangenen Saison entschieden die Reutlinger mit 1:0 und 4:0 für sich.

Personal. Gegen Ravensburg kündigt SSV-Trainer Maik Stingel »zwei Veränderungen, im Vergleich zum Sieg in Oberachern« an. Louis Potye fällt wegen einer entzündeten Patellasehne weiter aus, Marco Gaiser muss mit Oberschenkelproblemen passen. Trotzdem hat der Coach bei der Aufstellung die »Qual der Wahl«, wie er selbst sagt. Für viele hat der SSV den wohl besten Kader seit langem. In den Reihen der Ravensburger stehen mit Angreifer Daniel Schachtschneider und Mittelfeldakteur Ivo Colic, der vor der Runde von den Stuttgarter Kickers kam, zwei ehemalige Reutlinger Akteure.

Ausgangslage. Im heutigen Heimspiel gegen den FV Ravensburg will der SSV Reutlingen den dritten Sieg in Folge in der Fußball-Oberliga einfahren. Nachdem einige Fans nach den beiden verlorenen Spielen vom Abstieg gesprochen hatten, träumen manche nach den Triumphen gegen den FC Holzhausen (4:1) und den SV Oberachern (5:1) nun schon vom Aufstieg in die Regionalliga. Trainer Maik Stingel bleibt auf dem Boden der Tatsachen. »So wie zu Beginn der Saison nicht alles schlecht war, ist jetzt nicht alles gut.« Gegner Ravensburg hängt derweil im Tabellenkeller auf Platz 16 fest. Aus den ersten vier Begegnungen holte das Team nur zwei Punkte. Die Favoritenrolle bei Anpfiff des Spiels um 19 Uhr im Kreuzeiche-Stadion geht also eindeutig an die Hausherren. (GEA)