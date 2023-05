Live-Ticker: SSV Reutlingen - FC Holzhausen 0:0

Bitte aktivieren Sie Javascript

16. Minute Wer vorne das Tor nicht trifft, wird hinten oft bestraft. Genau das wäre hier gerade fast passiert. SSV-Keeper Enrico Piu spielt einen katastrophalen Fehlpass direkt in die Füße des Gegners. Sei Schuss wird noch zur Ecke geblockt, die dann nichts einbringt.

14. Minute Wieder kommt der SSV gefährlich in die Box. Ein langer Ball erreicht Meixner, der einen ganz ersten Kontakt hat und die Chance damit leichtfertig vertändelt. Mit etwas Glück hätte es hier schon 2:0 stehen können.

7. Minute Da hatten viele schon den Torschrei auf den Lippen. Nach einem Angriff über die rechte Seite spielt Luca Meixner den Ball in den Strafraum auf Reutlingens Toptorjäger Riccardo Gorgoglione. Der lässt noch einen Gegenspieler aussteigen, verliert dann aber die Balance und kann nur noch ein Schüsschen direkt in die Hände von Gäste-Keeper Henning Schwenk abgeben.

5. Minute Die Fans der Szene-E singen bereits seit fünf Minuten und peitschen ihre Mannschaft nach vorne. Der SSV Reutlingen übernimmt in der Anfangsphase die Initiative und bemüht sich um Spielkontrolle. Gebracht hat's bis jetzt noch nichts.

1. Minute Jetzt geht's los. Mit drei Minuten Verspätung pfeift Schiedsrichter Marc List die Partie an.

Aufstellungen. Die Aufstellung des SSV Reutlingen ist da. Maik Stingel nimmt im Vergleich zur Pleite in Offenburg einige Änderungen in der Startelf vor. Yannick Sagert, Kevin Founes, Vladan Djermanovic, Luca Meixner und Yannick Mallet beginnen heute statt Nils Staiger, Pierre Eiberger, Samuel Mayer, Tom Schiffel und Luca Lennerth.

Bilanz. Hoffnung auf einen Sieg dürfte dem SSV die Bilanz gegen den heutigen Gegner machen. Dreimal trafen die beiden Teams bislang aufeinander, immer behielten die Reutlinger die Oberhand, kassierten noch nicht einmal ein Gegentor. Das Spiel in der Hinrunde endete 1:0 für die Kreuzeichekicker, die Partien davor 2:0 beziehungsweise 7:0.

Personal. In Bestbesetzung können die Reutlinger heute nicht antreten. Tom Schiffel, der in Freiburg wegen einer Leistenverletzung nach 20 Minuten rausmusste, fehlt. Routinier Marco Gaiser trainiert individuell, ist aber noch kein Kandidat für einen Einsatz. Und dann gibt es noch Sorgenkind Denis Lübke, der in Freiburg fehlte und sich nun einer MRT-Untersuchung unterzog. »Glücklicherweise gibt es positive Nachrichten«, erklärt Lübke im Gespräch mit dem GEA. Er laboriert an einer starken Fersenprellung und Sehnenreizung. »Ich will spielen«, sagt der 30-Jährige, der allerdings noch einen abschließenden Einsatz-Test absolvieren wird.

Ausgangslage. Der SSV Reutlingen befindet sich am vorletzten Spieltag der Fußball-Oberliga in akuter Abstiegsgefahr, belegt nur Platz 13. Auch wenn noch nicht feststeht, wie viele Teams den Gang in die Verbandsliga antreten müssen, ist klar: Die Mannschaft von Trainer Maik Stingel braucht heute einen Sieg, wenn sie den Klassenverbleib in der eigenen Hand behalten möchte. Drei Punkte haben die Reutlinger jedoch schon lange nicht mehr erspielt - zuletzt Anfang April beim 4:1 gegen Offenburg. Seither blieben die Reutlinger in sieben Partien sieglos, sammelten nur drei Zähler.

Für den FC Holzhausen steht heute deutlich weniger auf dem Spiel. Der Verein belegt derzeit Platz acht, eine deutliche Verbesserung oder Verschlechterung ist nicht mehr möglich. Trotzdem sollte der SSV seinen heutigen Gegner nicht unterschätzen. Am vergangenen Spieltag gewann Holzhausen immerhin mit 4:2 gegen den fünftplatzierten Göppingen und stellt mit 67 Saisontoren die zweitbeste Offensive der Liga. (GEA)