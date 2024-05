EM-Aus für Hummels und Goretzka

Bitte aktivieren Sie Javascript

FRANKFURT. Leroy Sané blickte auf dem Porträt in der berühmten Frankfurter Kunstsammlung Schirn fast so geheimnisvoll wie Mona Lisa. Von Mats Hummels und Leon Goretzka wird es in diesem Sommer hingegen ganz sicher kein EM-Lächeln geben. Während die kuriose Nominierungsorgie des DFB die meisten Fans in den Social-Medial-Kanälen auch am Dienstag total verzückte, ist das Turnier-Aus für den Dortmunder Abwehrroutinier trotz des Dortmunder Königsklassen-Rauschs wie auch für seinen Münchner Leidensgenossen Goretzka offenkundig beschlossene Sache.

Früher als seine BVB-Kollegen marschierte Hummels am Dienstag nach einem öffentlichen Training in die Kabine. Kein Wort zu seinen pulverisierten Perspektiven in der Fußball-Nationalmannschaft. Kein Wort zu einem möglichen Karriereende generell. Klar ist aber auch, Hummels und Goretzka wissen schon Bescheid. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat längst alle EM-Kandidaten informiert.

Hummels’ Kollege Niclas Füllkrug bestätigte indirekt die Ausbootung. »Natürlich hätte er es leistungstechnisch sicherlich auch verdient. Das sind aber mit Sicherheit auch Überlegungen, wo andere Dinge auch eine Rolle spielen. Der Bundestrainer wird da auch seine Idee haben. Darauf müssen wir auch alle vertrauen«, sagte der 31-Jährige, der selbst per Radio-News bei 1live am frühen Morgen seine EM-Zusage bekommen hatte über Hummels.

Mittelstädt mit Major Tom

Die Indizienlast, die gegen den 35-jährigen Hummels und den sechs Jahre jüngeren Goretzka spricht: erdrückend. Am Dienstagvormittag bekam nach Füllkrug und Chris Führich bei einem Bäcker im Nordschwarzwald auch Robin Koch seine offizielle EM-Zusage – und zwar von den Youtube-Entertainern Dennis und Benni Wolter im WorldWideWohnzimmer. Dann folgten Kai Havertz und der Stuttgarter Maximilian Mittelstädt, dessen Berufung von Sänger Peter Schilling bei Instagram verkündet wurde. Mittelstädts Premierentreffer für die DFB-Auswahl war im März mit Schillings Hit »Major Tom« als Torhymne gefeiert worden.

Der Frankfurter Innenverteidiger Koch ist nach Hummels BVB-Kollege Nico Schlotterbeck und Leverkusens gesetzten Manndecker Jonathan Tah, der dritte zentrale Abwehrmann, Antonio Rüdiger von Real Madrid ist auch sicher dabei und ein weiteres Ticket scheint für Waldemar Anton vom VfB Stuttgart reserviert.

Hummels ist damit nach der klaren Ausbootung im März ohnehin nicht mehr gewollt. Nach 78 Länderspielen mit dem WM-Sieg 2014 als Höhepunkt ist die Achterbahn-Karriere nun wohl endgültig gestoppt. Goretzka hatte spätestens mit der Nominierung von Club-Kollege Aleksandar Pavlovic durch RTL-Frontfrau Frauke Ludowig am Montagabend eins und eins zusammenzählen können, dass er als Box-to-Box-Experte nicht gebraucht wird. Auf einem Instagram-Foto präsentierte er sich modisch elegant mit Cap und Sonnenbrille auf dem Sofa.

März-Worte gelten noch

Mit der Absage an die Alphatiere, die noch im Herbst bei Nagelsmanns Dienstantritt als absolute sichere EM-Spieler galten, setzt der Bundestrainer seinen im März eingeläuteten Personalkurs radikal fort. Wer dem 36-Jährigen damals genau zugehört hatte, kann jetzt nicht überrascht sein. "Außer Frage steht: Falls alle gesund bleiben und so weiter performen, werden wir auf jeden Fall nicht zehn Spieler tauschen im Sommer. (SID)