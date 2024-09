Und wöchentlich grüßt das Murmeltier. Der Fußball-Oberligist SSV Reutlingen kassiert in den ersten zehn Minuten ein Gegentor. So geschehen auch beim 0:1 gegen den SV Oberachern.

Cedric Guarino (im roten Trikot) vom SSV Reutlingen im Zweikampf mit Oberacherns Angreifer Nico Huber. Foto: Joachim Baur Cedric Guarino (im roten Trikot) vom SSV Reutlingen im Zweikampf mit Oberacherns Angreifer Nico Huber. Foto: Joachim Baur

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.