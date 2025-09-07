1:3-Niederlage des SSV Reutlingen in Ravensburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

RAVENSBURG. Nach fünf Spielen ohne Niederlage und dem Sprung in der Tabelle auf Platz sechs mussten die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen wieder eine Niederlage einstecken. Beim FV Ravensburg gab es ein 1:3 (1:3). Dabei fing die Partie für die Nullfünfer optimal an. Vor 1.035 Zuschauern brachte Willie Sauerborn seine Farben bereits in der zweiten Minute mit einem Volleyschuss aus 20 Metern in Führung. Doch bereits drei Minuten später stellte Daniele Gabriele den Gleichstand her. Nach einem Riesenpatzer des SSV erzielte Kevin Wistuba in der 31. Minute das 2:1 für Ravensburg. Schließlich beförderte Marek Bleise in der 43. Minute eine Ecke per Kopf zum 3:1 über die Torlinie. Ravensburg hätte zur Pause sogar noch höher führen können. In der zweiten Hälfte hatte der SSV Feldvorteile, allerdings keine klaren Torchancen.

"Wir haben die Gegentore zu einfach kassiert", stellte Reutlingens Trainer Alexander Strehmel fest. In der zweiten Halbzeit hatten wir im Angriff zu wenig Durchschlagskraft." SSV-Torschütze Sauerborn urteilte: "Wir hatten viel Ballbesitz, aber zu wenig zündende Ideen." Mittelfeldakteur Yannick Toth meinte: "Wir sind schon lange nicht mehr so gut in ein Spiel reingekommen. Wir hatten in der ersten Halbzeit viel Ballbesitz, aber kein Kapital daraus geschlagen."

In der Tabelle fiel der SSV vom sechsten auf den achten Platz zurück. Am Samstag, 13. September, erwarten die Reutlinger im Kreuzeiche-Stadion den FC Nöttingen. (GEA)