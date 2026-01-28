Vor Bahnrad-EM: Eningerin Franziska Brauße im Bundeskanzleramt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die vergangene Woche war Vorbereitung für die Bahnrad-Europameisterschaft angesagt. Doch bevor Franziska Brauße und ihre Teamkolleginnen in Frankfurt/Oder in die Pedale traten und sich den letzten Schliff für Konya (Türkei) holten, stand noch ein Zwischenstopp im Bundeskanzleramt auf dem Programm. Dort wo in der Regel die großen Entscheidungen in der Politik fallen, werden auch immer mal wieder herausragende sportliche Leistungen gewürdigt. Und so erhielten Brauße & Co. neben zahlreichen anderen Athleten aus den Händen von Staatsministerin Christiana Schenderlein das Silberne Lorbeerblatt, das der Eningerin schon einmal - für den Mannschafts-Olympiasieg von 2021 - überreicht worden war. Diesmal war der Weltmeisterschafts-Gewinn mit dem Team 2021 der Anlass. Und weil die Radrenn-Asse in Diensten der Sportfördergruppe der Bundeswehr stehen, nahmen sie die Ehrung in Uniform entgegen.

Kein alltäglicher Termin. »Das ist eine Wertschätzung,die man mit Freude annimmt. Es zeigt, dass die Erfolge auch auf höherer Ebene wahrgenommen werden«, sagt Brauße. Und es sollen nicht die letzten Erfolge gewesen sein. Die nächsten könnten ab Sonntag bei der Europameisterschaft folgen. Dann sind vom damaligen Team neben Brauße erneut Mieke Kröger und Laura Süßemilch mit von der Partie. Hinzu kommen Lisa Klein, die auch schon beim Olympiasieg auf dem Podest stand, und Lena Charlotte Reißner vom WM-Silber-Team 2024. Zur deutschen Frauen-Crew in den Ausdauer-Disziplinen gehört ferner Lea Lin Teutenberg, die aber nicht in der Verfolgung eingesetzt wird.

Nur Start im Vierer

Diesmal wird Brauße lediglich im Vierer antreten und sich danach wieder auf den Heimweg machen. Bislang war sie bei Großereignissen noch in der Einer-Verfolgung, manchmal auch im Madison-Wettbewerb und einmal im Zeitfahren über 1.000 Meter angetreten. Was ist der Grund für den alleinigen Start mit der Mannschaft?

Sie habe im Dezember »ein bisschen Motivations-Schwierigkeiten« und als Folge davon ein wenig Trainingsrückstand gehabt. Ungewöhnlich für die Einer-Verfolgungs-Weltmeisterin von 2022. Aber die vielfache Medaillengewinnerin liefert auch gleich die Begründung: »Ich hätte einfach ein bisschen Urlaub gebraucht.« Weil das Jahr 2025 äußerst eng getaktet und außergewöhnlich strapaziös für sie war. Außer bei Europa-, Welt- und deutschen Meisterschaften auf der Bahn war die 27-Jährige in den Sommermonaten häufig bei Straßen-Rennen am Start. Unter anderem trat sie bei den kraftraubenden Traditions-Rundfahrten Giro d' Italia und Tour de France der Frauen sowie der Straßen-EM in Frankreich an.

An Urlaub nicht zu denken

Nach der Bahn-WM im Oktober, die die Saison beschließt, war aber nicht an Urlaub zu denken. Es folgte ein sechwöchiger B-Trainer-Breitensport-Lehrgang in Warendorf, den auch Süßemilch und Reißner absolvierten. Zusammen bildete dasTrio gleich eine Trainingsgruppe, das nach den Unterrichtsstunden noch im flachen Münsterland, wo Pferde und Häuser im typischen Klinkerfassaden-Stil das Bild prägen, auf dem Rad unterwegs war. Diese Gegend empfand die das hügelige Alb-Profil gewohnte "Franzi" als "ein bisschen märchenhaft. Im Januar folgte das Trainingslager auf Mallorca, zuletzt eine Vorbereitung in Frankfurt/Oder. Brauße: "Das war ein volles Programm." Mehr noch: Ein Nonstop-Programm.

Daher jetzt nur der Start im Vierer-Wettbewerb, bei dem Titelverteidiger Italien und die englische Crew die härtesten Konkurrenten sein dürften. Die Bahn in Konya gehört international zu den rasantesten überhaupt. Nur die Olympia-Bahn in Tokio sei noch »einen Tick schneller«, beschreibt Brauße das türkische Oval. In Konya hat der Engländer Matthew Richardson im August einen Rekord aufgestellt, indem er mit fliegendem Start als erster Radsprinter in nicht einmal neun Sekunden die 200 Meter zurücklegte. Das deutsche Team hatte im Vorjahr im Weltcup mit einer Zeit im Bereich von 4:07 Minuten bereits festgestellt, wie schnell das Oval der Titelkämpfe ist.

Im Vorjahr EM-Zweiter mit dem Team

Am Sonntag steht die Qualifikation auf dem Programm. Die besten acht Mannschaften kommen weiter. Die ersten Vier im Kampf gegen die Uhr stehen im Halbfinale und kämpfen um den Final-Einzug, die Teams auf den Rängen fünf bis acht (nach der Qualifikation) können noch maximal Bronze erreichen. Das deutsche Quartett peilt erneut Edelmetall an - wie im Vorjahr, als man erst im Endlauf Italien unterlag. Brauße: »Wir wollen wieder mit einer Medaille heimkommen, am liebsten mit der goldenen.« (GEA)