Vier Mal Silber für die SSG-Starter

KARLSRUHE. Bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Schwimmer über die Langen Strecken in Karlsruhe sprangen für die Starter der SSG Reutlingen/Tübingen vier Silber- und zwei Bronzemedaillen heraus. Finja Zorn landete über 800 m Freistil (10:09,87 Minuten) und 1 500 m (19:04,15) mit persönlichen Bestzeiten auf der 50-m-Bahn zwei Mal auf Platz zwei in der Jahrgangswertung 2008. Svenja Götting (Jahrgang 2007) belegte über 1 500 m Freistil in 18:18,57 den zweiten und über 400 m Lagen (5:20,64) den dritten Platz. Die 4 x 200-m-Mixed-Freistilstaffel in der Besetzung Charlotta Weinert, Nina Bolz, Maxim Weinert, Erwin Hilt wurde in 9:11,57 Minuten ebenfalls Vize. Andrijana Stoychev (Jahrgang 2008) komplettierte das Feld der Medaillengewinner für die SSG mit einem dritten Platz über 400 m Lagen (5:53,19).

Maxim Weinert löste das Ticket für die süddeutschen Meisterschaften über 800 m Freistil in 9:47,16 (Platz sechs, Jahrgang 2007). Jona Kern (2009) wurde über 400 m Lagen Fünfter und über 800 m Freistil Sechster, Marcel Ediger (2009) über 400 m Lagen Siebter und Erwin Hilt (2007) über 800 m Freistil Achter. (GEA)