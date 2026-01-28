TSV Betzingen: Ein unglaubliches Ergebnis

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Tischtennis-Frauen des TSV Betzingen sorgten in der Verbandsliga für ein unglaubliches Ergebnis. Das Betzinger Quartett Vanessa Fritze, Ingrid Reiner, Kim Schaal und Susanne Bley fegte den Herbstmeister TG Schwenningen mit 8:0 von den Tischen und übernahm die Tabellenführung. 8:0 gegen den Spitzenreiter – das sorgte für ungläubiges Staunen. Trat Schwenningen überhaupt an? Spielte Schwenningen in Bestbesetzung? Die TG Schwenningen kam in der Tat in stärkster Aufstellung unter die Räder. »Wir haben alle super gespielt«, jubelte Mannschaftsführerin Ingrid Reiner. »Wir sind richtig in einen Lauf gekommen. Und wenn man nach den Doppeln 2:0 führt, läuft alles leichter von der Hand«, fügte sie hinzu.

Bemerkenswert: Lediglich eine Partie (Fritze/Bley im Doppel) ging über die volle Distanz von fünf Sätzen. In ihrem zweiten Spiel am Wochenende in Deuchelried mussten die Betzingerinnen mächtig kämpfen, ehe der 8:6-Sieg unter Dach und Fach war. »Wir hatten zweieinhalb Stunden Anfahrt, dann war es extrem kalt in der Halle«, berichtete Reiner von widrigen Bedingungen. Für Betzingen punkteten Fritze (3), Reiner (2), Bley (2) sowie das Doppel Reiner/Schaal. Beim Stand von 6:6 avancierte Bley mit einem Dreisatz-Erfolg gegen Deuchelrieds Nummer zwei Annika Netzer zur Matchwinnerin.

Kantersieg für TTC Reutlingen

In der Frauen-Landesliga gelangen der nach der Vorrunde abstiegsbedrohten TuS Metzingen zwei Siege. Der CVJM Grüntal wurde mit 8:4 und der TV Rottenburg mit 8:5 besiegt. Bei Metzingen kam erstmals Winterpausen-Zugang Hannah Detert zum Einsatz. Detert spielte vergangene Saison für den TTC Berlin Neukölln in der Regionalliga. Zusammen mit TuS-Spitzenspielerin Anja Brodbeck bildet Detert ein bärenstarkes Spitzen-Paarkreuz, das in dieser Spielklasse kaum ein Spiel verlieren dürfte. Die Landesliga-Frauen des FC Mittelstadt mussten sich dem ungeschlagenen Spitzenreiter Spvgg Weil der Stadt II mit 2:8 geschlagen geben. Katja Knecht und Eva Rist punkteten für Mittelstadt.

Der TTC Reutlingen, Spitzenreiter in der Landesklasse, feierte zum Rückrundenstart einen 9:0-Kantersieg gegen das Schlusslicht TTC Vöhringen. Der TSV Gomaringen gewann gegen den TTC Grosselfingen mit 9:6. Jan Reutebuch und Heiko Speidel holten für Gomaringen 4:0 Einzelpunkte. Der TB Metzingen erkämpfte sich beim TSV Nusplingen II ein 8:8-Unentschieden. Die Metzinger Matthias Hiestand, Peter Bach und Youngster Lukas Wolf blieben in ihren Einzeln ungeschlagen. (GEA)