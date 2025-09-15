Trotz Regen: Gültsteiner Hans-Peter Bauer gewinnt S-Dressur in Undingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

UNDINGEN. Hans-Peter Bauer hat im Verlauf von 40 Jahren als Profi schon viele Siege in schweren Prüfungen errungen. Solche Begleiterscheinungen, wie sie der Gültsteiner nun in Undingen erlebte, fallen allemal unter die Rubrik »speziell«. Denn nach den wolkenbruchartigen Regenfällen in der Nacht zuvor hatte sich Bauer am Morgen überlegt, ob er in Undingen überhaupt starten sollte. »Jetzt brauchst du eigentlich ein Geländepferd«, berichtete er mit einem Schmunzeln seine Überlegungen. Doch schließlich reiste er mit Dynamico an, auch weil das Pferd in diesem Jahr bisher wenig Turnier-Starts gehabt hatte.

Das Viereck bot das nach den Regengüssen erwartbare Bild: An mehreren Stellen stand Wasser auf dem Sandplatz. Von den 24 Reitern, die ursprünglich am Samstagabend noch vorhatten, zu starten, machten acht über Nacht einen Rückzieher. Aber 16 traten an. »Sie haben sich tapfer in das Nass gestürzt. Der Boden war trotz des Wassers griffig«, sagte Turnierleiterin Vera Hirlinger, die die erschwerten Bedingungen bedauerte, »denn gestern hatten wir noch bestes Wetter«.

Das Sieger-Pferd lässt das Wasser kalt

Hans-Peter Bauers Dynamico ließ sich von den besonderen Umständen im Viereck nicht beeindrucken. Der Wallach setzte das Motto, das für Bauer schon immer die Maxime war, in die Tat um: »Ich will das Pferd da drin zum Tanzen bringen«, sagte der Profi, der auch als Trainer, Richter und als Lehrgangsleiter im Einsatz ist. Die Trab- und Schritt-Tour des zwölfjährigen Württemberger Wallachs ließ wenig zu wünschen übrig, sie wurden aber übertroffen von den Lektionen im Galopp. »Das hat er super gemacht«, sagte der Gültsteiner, der sich überrascht zeigte, wie gut sein Pferd mit der ungewöhnlichen Situation umgegangen war.

Auch die Bewertungen des Richter-Trios unterstrichen, dass das Niveau bei dieser Ein-Stern-S-Prüfung angesichts der außergewöhnlichen Bedingungen beachtlich war. Bauer, für den es der zweite S-Sieg in dieser Saison war, erhielt als Gewinner 68,85 Prozent der möglichen Punkte. Die zweitplatzierte Jasmin Emmanuelle Fetzer (Rottweil/68,69) auf Always Gentle und die Bad Schussenriederin Louisa Reisch mit Bandol (68,49) als Dritte lagen knapp dahinter.

Eppinger-Lütkemeier lobt Emil

Die Reiterinnen aus der Region verpassten knapp eine Platzierung. Lokalmatadorin Christine Richter wurde mit dem routinierten Imannero Siebte (66,79), direkt dahinter folgten Anne Eppinger-Lütkemeier vom Lerchenhof auf Emil (66,75) und die Marbacherin Anna Knezevic mit Galaxy (66,55) auf den Rängen acht und neun. Eppinger-Lütkemeier hatte als letzte Teilnehmerin die Lektionen in Angriff genommen. »Das Wasser war für Emil kein Hindernis«, sagte die Amazone. Die Trab-Tour und die Pirouetten waren hier Punkte-Bringer, allerdings haderte sie mit einem Patzer bei den fliegenden Galoppwechseln. Aber das ändert nichts daran, dass sie den Oldenburger, den sie schon einige Jahre reitet, auf dem richtigen Weg sieht. »Er hat sich sehr positiv entwickelt, wird immer beständiger und sicherer«, lobte die Münsingerin. Und mit zwölf Jahren habe er »genau das richtige Alter«. Auch, um sich weiter steigern zu können.

Die Zwei-Sterne-M-Dressur am Vortag hatte die Balingerin Anna-Katharina Sporkert für sich entschieden. Beim Namen ihres Wallachs keine Überraschung: Wenn das Pferd Glücksklee heißt, muss es ja Glück bringen. In der S-Dressur wurde das Paar Sechster. Bei der »M« sicherten sich Knezevic (Zweite), Eppinger-Lütkemeier (Vierte) und die Pfullingerin Anna Riepl (Fünfte) Platzierungen.

Mattausch in »M« vorn

Franziska Mattausch, wie Knezevic für die Fahr- und Reitsportgruppe Marbach startend, sicherte sich in der Ein-Stern-M-Dressur Platz eins mit Cannonball. Unter den Platzierten waren Sarah Viktoria Pürmaier (Ehestetten/Dritte), Riepl (Vierte), Lokalmatadorin Annkathrin Hailfinger (Fünfte) und die württembergische Juniorenmeisterin Naja Sofie Tribusser (Lerchenhof/Sechste).

Für die gastgebende Reit- und Fahrgemeinschaft des TSV Undingen war dies bereits das fünfte Dressur-Turnier, in dem eine S-Prüfung ausgeschrieben wurde. Ein Beleg, dass man sich als Veranstalter auf diesem Niveau etabliert hat. Entscheidend dafür sieht Hirlinger die Gesamtkombination aus dem modernen Platz, dem engagierten Helfer-Team und den sehr professionellen Richtern an: »Wir können einen Rahmen bieten, den die Reiter zu schätzen wissen.« Stichwort Zuschauer: »Für dieses Wetter und dafür, dass es ein Dressur-Turnier war, sind wir absolut zufrieden«, bilanzierte die Turnierleiterin. (GEA)