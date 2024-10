Tischtennis-Fruane des TSV Betzingen siegen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Tischtennis-Frauen des TSV Betzingen haben in der Verbandsliga das Derby gegen die TuS Metzingen mit 8:2 zu ihren Gunsten entschieden. Lediglich Anja Brodbeck konnte die Betzingerinnen ärgern. Sie gewann ihre Einzel gegen Vanessa Völzke und Ingrid Reiner. Im Doppel verlor Brodbeck an der Seite ihrer Mutter Andrea Skokanitsch gegen Völzke/Susanne Bley im Entscheidungssatz mit 9:11. Für Betzingen waren außerdem Reiner/Kim Schaal sowie in den Einzeln Schaal, Bley (je zwei Mal), Völzke und Reiner erfolgreich.

Der TB Metzingen hat als Aufsteiger in der Landesliga erwartungsgemäß einen schweren Stand. Nach fünf Begegnungen stehen erst zwei Pünktchen zu Buche. Bei der Spvgg Weil der Stadt setzte es eine 4:9-Niederlage. Der TB gewann zwei Doppel. In den Einzeln holte Spitzenspieler Markus Brodbeck einmal mehr einen Zähler. Zudem siegte Dennis Timmann. In der Frauen-Landesliga bezwang der FC Mittelstadt den TV Rottenburg mit 8:5. Katja Knecht, Eva Rist, Rosemarie Klein (je zwei Siege) und Mona Kirchschlager (ein Sieg) punketeten in ihren Einzeln. Aufsteiger Mittelstadt hat nach fünf Partien immerhin schon vier Punkte eingeheimst.

8:0 Punkte, 36:5 Spiele – der TSV Betzingen hat in der Landesklasse einen Traumstart hingelegt, allerdings ist der TTC Grosselfingen mit der gleichen Ausbeute aus den ersten vier Spielen herausgekommen. Beim 9:0-Erfolg in Tübingen gab das Betzinger Sextett lediglich drei Sätze ab. (GEA)