TB Metzingen nicht zu stoppen

REUTLINGEN. 18:0 Punkte, 81:20 Spiele – der TB Metzingen ist in der Tischtennis-Landesklasse allen Konkurrenten haushoch überlegen und stürmt mit Siebenmeilenstiefeln in Richtung Meisterschaft. Am letzten Vorrunden-Spieltag bezwang der Turnerbund den TSV Sondelfingen mit 9:1. Den Ehrenpunkt für das Schlusslicht holte Peter Keppler, der Metzingens Spitzenspieler Nick Grimm im Entscheidungssatz mit 11:8 bezwang. Für Grimm war’s erst die zweite Niederlage in dieser Saison (Bilanz: 15:2 Siege). Metzingens Nummer zwei, Markus Brodbeck, schloss die Hinrunde mit 12:1 Siegen ab.

Der TV Derendingen festigte den zweiten Platz mit einem 9:2-Erfolg über den TSV Gomaringen. Für Gomaringen punkteten Markus Halmen und das Doppel Halmen/Günther Bott. Der auf Platz vier abgerutschte TSV Dettingen verlor beim Dritten TG Schwenningen mit 5:9. Die ohne ihren Spitzenmann Peter Skulski angetretenen Dettinger holte Dennis Kleih zwei Einzelpunkte. (kre)