Tübinger Dressur-Turnier: Linda Jung triumphiert beim Prix St. Georges

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Bei einem der letzten Freiluftturniere der Saison bekamen die Starter beim Dressurturnier der Tübinger Reitgesellschaft (TRG) sämtliche Wetterphänomene des Herbsts zu spüren. Ab Donnerstag war für Pferde und Reiter ein umfangreiches Programm mit 15 Prüfungen aller Schwierigkeitsgrade geplant – von der Ein-Sterne S bis hin zu Dressur- und Führzügelwettbewerben für den Reiternachwuchs mit gut 400 Nennungen. Als Folge der Wetterkapriolen gingen jedoch eine ganze Reihe von gemeldeten Reitern nicht an den Start.

Trotz des Starkregens war der Große Reitplatz kontinuierlich gut zu benutzen. Es mussten keine Unterbrechungen eingeplant werden. Manche Pferde waren allerdings durch losgerissene Banner oder Fahnen zu abgelenkt, um weiter ihre Aufgaben zu absolvieren. Turnierleiter Thomas Henig dagegen behielt die Ruhe und änderte immer wieder kurzfristig die Zeiteinteilung, um unnötige Wartezeiten für die Teilnehmer zu vermeiden. In der Amateur-Dressurprüfung Ein-Stern-A siegte Celine Bohner auf Fahrengold von der gastgebenden Tübinger Reitgesellschaft, gefolgt von Louisa Faller (RSV Winterlingen) und Nadine Schneider aus Weil der Stadt. Fünfte wurde Julia Rühle vom RV Reutlingen.

In der Dressurpferde-L-Prüfung kamen Stefanie Lempart aus Bad Boll, Linda Jung aus Renningen und Vereinskollegin Carmen Rothfuss auf die ersten drei Plätze. Lisa Volpp aus Rot am See, gefolgt von Miriam Riehm und Yvonne Lommel aus Winnenden siegten in der Dressurpferdeprüfung Klasse M.

Bauer zwei Mal Zweiter

Die Profis Linda Jung aus Renningen und Hans-Peter Bauer aus Gültstein konkurrierten in der Ein-Stern-S-Dressur, mit der man sich für die schwerste Prüfung am Sonntag qualifizieren musste, um die Plätze eins und zwei. Jung entschied mit einem knappen Vorsprung von neun Punkten die Prüfung für sich. Platz drei belegte Victoria Rohrmuss vom RFV Heuchlingen. Beim Prix St. Georges am Sonntagnachmittag, der schwersten Prüfung des Turniers, zeigte sich erneut Linda Jung in Topform und siegte vor Hans-Peter Bauer und Freya Bistritz aus Rielasingen-Worblingen und Lia Weil aus Bad Boll.

Der Vereinscup-Wettbewerb, den Lisa Planck von der TRG ins Leben gerufen hat, um den Gemeinschaftsgeist in den Vereinen zu fördern, wurde von Bühl für sich entschieden, gefolgt von der TRG und Bad Boll. Bei der Kreissparkassen-Trophy belegten Celine Bohn und Julia Gaier (TRG) die Plätze zwei und drei, gefolgt von Lilia Dapprich (Bühl). (GEA)