Sport vom Feinsten

REUTLINGEN-BETZINGEN. Die Tischtennis-Abteilung des TTC Reutlingen richtet am Wochenende das baden-württembergische Ranglistenturnier für die Jugend-Altersklassen 15 und 19 (Jungen und Mädchen) aus. Gespielt wird in der Betzinger Sporthalle – und zwar am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr. Die Siegerehrung ist gegen 14 Uhr. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Die besten Talente aus Baden-Württemberg ermitteln in Betzingen die Qualifikanten zum Top 48, dem Ranglistenturnier auf Bundes-Ebene. »Der zweite Platz in der jeweiligen Konkurrenz ist zwar keine Garantie mehr für eine Top-48-Teilnahme, allerdings auch nicht ausgeschlossen«, sagt Gesamtleiter Jürgen Häcker, der sich auf einen hochklassigen Saison-Showdown im Jugendsport freut.

Hält man nach den Favoriten Ausschau, stechen bei den Mädchen 15 Ksenija Poznic (DJK Sportbund Stuttgart) und Leni Rothfuß aus der Talentschmiede des TTC Renchen ins Auge, die beide bereits die 1.600er-Marke im Tischtennis-Ranking geknackt haben. Bei den Jungen 15 führt Tim Auburger (SC Berg) das Ranking mit 1.866 Punkten an, gefolgt von Luca Xu (DJK Sportbund Stuttgart) sowie die nur durch wenige Punkte getrennten Konstantin Chepkasov (FT Freiburg), Bence Szabo (VSV Büchig) und Fynn Nickel (TTC Bietigheim-Bissingen).

Aus der Favoritenrolle können sich bei den Mädchen 19 Paulina Friebe (TSV Korntal) und Anna Gaiser (TV Öschelbronn) nicht schummeln, dazu haben sie einen zu großen Vorsprung auf die Konkurrenz. Bei den Jungs der Altersklasse 19 führt voraussichtlich kein Weg an Cosmo Schmitt (TTSF Hohberg) vorbei, der deutlich über der 2.000er-Marke genauso hochklassigen Sport verspricht wie Mahmoud El Haj Ibrahim (VfL Herrenberg), Nils Wolf (SV Sillenbuch) und Len Müller (TTC Bietigheim-Bissingen). Vom Bezirk Alb ist kein Spieler am Start. (GEA)