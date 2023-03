Reutlinger Nachwuchs-Team jetzt Vizemeister im Land

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nächster Erfolg für den Nachwuchs der Footballer der SSV Reutlingen 05 Eagles. Im Oktober wurde das U17-Team der Achalmstädter baden-württembergischer Vizemeister. Die U 15-Mannschaft ist auf dem Podest noch einen Platz weiter nach oben gerutscht. In Reutlingen sicherten sich die Schützlinge von Trainer Fabian Zeeb die Landesmeisterschaft im Flagfootball – American Football im Nachwuchs ohne Körperkontakt. Unter den Zuschauern war auch Football-Profi Marcel Dabo, der den Reutlinger Nachwuchs unterstützte.

Ungeschlagen in 16 Partien qualifizierte sich der Eagles-Nachwuchs für die Finalrunde. Und auch in der Endrunde behielt man eine weiße Weste. Nach Siegen gegen Freudenstadt (27:6) und Kuchen (13:6) duellierte sich der Gastgeber mit den Stuttgart Scorpions aus der Landeshauptstadt. In engem guten und spannenden Finalspiel setzten sich die Zeeb-Schützlinge denkbar knapp mit 20:19 durch und sicherten sich die Landesmeisterschaft. Für den Erfolg war jedoch eine Energieleistung von Nöten. Kurz nach der Pause lagen die Eagles bereits mit 19:7 zurück, mit einem erfolgreichen Schlussspurt konnte die Begegnung aber noch zum Sieg gedreht werden. Nico Nußmann und Raphael Ogar per Touchdown sowie Paul Hilpüsch und Roni Ali erzielten die ersten 14 Zähler für die Eagles. Zehn Sekunden vor dem Ende des Spiels dann die Entscheidung: Eagles-Quarterback Maximilian Matys fand seinen Reveiver Nußmann, der mit seinem zweiten Touchdown den 20:19-Endstand herbeiführte. Der letzte Angriff der Stuttgarter blieb wirkungslos. »In der zweiten Halbzeit hatten wir ein gutes Zusammenspiel aus Offense und Defense. Der Erfolg freut uns natürlich sehr, weil wir viel Arbeit in den Nachwuchs stecken«, kommentierte Michael Häring, Head Coach der Aktiven.

Damit beendete das U 15-Team der Eagles mit 19 Siegen aus 19 Begegnungen ungeschlagen die Hallensaison. In zwei Wochen startete die Freiluftsaison, in welcher der Eagles-Nachwuchs auch als einer Favoriten an den Start geht. (tob)