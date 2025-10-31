Reutlinger Kickboxer Agon Bellaqa holt WM-Gürtel

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNCHEN. Großer Erfolg für das German Top Team Reutlingen: Agon Bellaqa gewann bei der renommierten Steko Fight Night in München den WKU-Weltmeistertitel in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm. Der Kampf fand in der ausverkauften kleinen Olympiahalle statt und sorgte für Gänsehautstimmung, berichtet sein Trainer Alexander Maciejewski. Bellaqa sprang nur sechs Tage vor dem Event kurzfristig als Ersatzkämpfer gegen Alexandru Burduja aus Moldawien ein – und lieferte eine beeindruckende Leistung ab. Über fünf Runden dominierte der Reutlinger klar und sicherte sich verdient den WM-Gürtel.

Unterstützt wurde er von Head Coach Maciejewski, Profikämpfer Dani Traoré und Kickboxer Leon Ott, die ihn im Ring und in der Vorbereitung begleiteten. »Agon hat mit enormem Kampfgeist und Disziplin überzeugt – das war eine herausragende Leistung«, so Trainer Maciejewski. »Mit diesem Sieg bringt Bellaqa den WM-Titel nach Reutlingen und setzt ein starkes Zeichen.« (pm)