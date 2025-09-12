Reutlinger Eagles-Frauen im Halbfinale: Es geht nach Regensburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nun ist es offiziell. Die Zweitliga-Footballerinnen der SSV Reutlingen 05 Eagles spielen das Play-off-Halbfinale bei Regensburg Phoenix. Die Partie wird am Samstag ausgetragen. Spielbeginn ist um 16 Uhr. »Schade, dass wir kein Heimspiel haben«, sagt Michael Häring aus dem Trainerteam der Eagles. Im zweiten Halbfinale duellieren sich die Braunschweig Lady Lions mit den Hannover Grizzlies. Im Finale am 4. Oktober hat der Sieger des Spiels Braunschweig/ Hannover das Heimrecht – somit ist kein Heimspiel mehr für die Eagles-Frauen in den Play-offs möglich. (tob)