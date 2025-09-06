Reutlingen Eagles in Play-offs um erste Liga: »Ziel ist mindestens das Halbfinale«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Für die Frauen der SSV Reutlingen 05 Eagles beginnt nun die heiße Phase in der zweiten Bundesliga im American Football. Mit sieben Siegen aus acht Partien sicherten sich die Schützlinge von Trainer Moritz Lindmeier bereits die Südmeisterschaft, jetzt wollen die Eagles mehr. Mit drei Erfolgen in den Play-offs wäre die Zweitliga-Meisterschaft perfekt, dazu der Aufstieg in die erste Liga. Im Viertelfinale haben die Eagles am Sonntag (15 Uhr) Heimrecht gegen die Rodgau Pioneers, die in der Hauptrunde sechs Siege aus acht Spielen holten. »Mein Ziel ist es, mindestens ins Halbfinale einzuziehen«, sagt Lindmeier im Gespräch mit GEA-Mitarbeiter Tobias Fischer.

GEA: Erneut treffen die Eagles im Play-off-Viertelfinale auf die Rodgau Pioneers. Wie ist der Gegner einzuschätzen?

Moritz Lindmeier: Gegen die Rodgau Pioneers treffen wir auf ein Team, gegen das wir bereits im letzten Jahr im Viertelfinale gespielt und gewonnen haben. Dazu haben wir mit Rodgau ein Vorbereitungscamp vor der Saison absolviert. Wir haben uns dabei sehr gut geschlagen, deswegen erwarte ich ein dominantes Spiel von uns. Wir dürfen den Gegner trotzdem nicht unterschätzen und müssen gut vorbereitet in diese Begegnung gehen. Unser Gegner verfügt über ambitionierte Coaches und motivierte Spielerinnen. Mein Ziel ist es, mindestens ins Halbfinale einzuziehen.

Wie ist die personelle Lage?

Lindmeier: Nicht ganz optimal. Die Verletzung von Kim Arnold hat sich als Kreuzbandriss herausgestellt. Dazu fehlt auch wahrscheinlich Jacqueline Kuchenbecker, die sich im Europameisterschafts-Länderspiel gegen Spanien am Wochenende in Bonn eine Verletzung an der Hand zugezogen hat. Diese zwei Ausfälle müssen wir als Team kompensieren.

Wer sind die Favoriten auf den Titel?

Lindmeier: Der Sieger unserer Partie trifft auswärts auf die Leipzig Hawks, die in der Hauptrunde alle acht Spiele gewonnen haben. Dazu sehe ich auch die Hannover Grizzlies und die Braunschweig Lady Lions weit vorne. Zu uns: Rodgau möchte ich sehr sicher schlagen. Ab dem Halbfinale wird dann alles noch knapper und spannender. Spielen wir sauber und dominant so wie in der Hauptrunde, sehe ich uns weiter weit vorne.

Im Falle des Erstliga-Aufstiegs – würde man diesen Schritt auch gehen?

Lindmeier: Wir haben es vor, wir sind dafür auch noch in der Planung. Unser Ziel ist es, zukünftig auf jeden Fall 11er- Football zu spielen, was einen in der ersten Liga erwartet. In der zweiten Liga wird noch 9er Football gespielt. (GEA)