Pfullinger Ben Bayer erneut auf dem Podium und kehrt zurück ins deutsche Weltcupteam

ZHANGJIAKOU. Es läuft für Ben Bayer. Die Erfolgswelle des Pfullinger Skispringers geht auch in China weiter. Nur zwei Tage nach seinem Podestplatz im Continentalcup in Sapporo/Japan, sprang der 21-Jährige im chinesischen Zhangjiakou erneut aufs Treppchen. Dieses Mal mit Sprüngen über 139m und 135m sogar auf den zweiten Platz. Nur sein deutscher Mannschaftskollege Luca Roth aus Meßstetten war bei gleicher Weite um drei Punkte besser. Am zweiten Wettkampftag und beim erneuten Sieg von Roth verpasste der in Furtwangen wohnende Bayer, der für die Young Eagles Pfullingen startet, als Vierter nur knapp das Podest. In der Continentalcup-Gesamtwertung ist der Vollprofi nun auf Platz fünf vorgerückt.

»Ich bin sehr, sehr zufrieden wie es aktuell läuft und in einem guten Flow drin. Ich muss gerade nicht wirklich über die Sprünge nachdenken. Die Schanzen in China haben mir auch sehr gut gefallen. Es war ein erfolgreicher und cooler Trip«, sagte Bayer dem GEA. Für seine Leistungen wird der junge Pfullinger nun mit der nächsten Nominierung für das deutsche Skisprung-Weltcupteam belohnt. Am Samstag und Sonntag stehen für die Top-Profis um den slowenischen Dominator Domen Prevc in Sapporo/Japan die nächsten Wettkämpfe auf dem Programm. Also genau dort, wo Bayer vor wenigen Tagen die bis dato zweite Continentalcup-Podiumsplatzierung in seiner noch jungen Karriere feierte. »Ich kann auf jeden Fall befreit aufspringen«, betonte der 21-Jährige, der im Dezember 2025 in Engelberg/Schweiz sein Weltcup-Debüt feierte und bei der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen die Qualifikation meisterte. (GEA)