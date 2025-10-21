Paukenschläge des TSV Betzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Große Freude im Tischtennis-Lager des TSV Betzingen. Sowohl die Frauen in der Verbandsliga als auch die Männer als Aufsteiger in der Landesliga sorgten in den ersten Saisonspielen für Paukenschläge. »Vergangene Saison gab es in der Verbandsliga mit dem TTC Mühringen ein Überflieger-Team«, berichtet Betzingens Mannschaftsführerin Ingrid Reiner. »In diesem Jahr dürfte es an der Tabellenspitze richtig spannend werden«, fügt sie hinzu. Das Betzinger Quartett mit Vanessa Fritze (letzte Saison ging sie noch unter ihrem Mädchennamen Vanessa Völzke auf Punktejagd), Reiner, Kim Schaal und Susanne Bley möchte nach Platz zwei in der Vorsaison bei der Titelvergabe ein gewichtiges Wörtchen mitreden. »Herrlingen ist extrem stark aufgestellt, Schwenningen und auch Absteiger Gärtringen sind zu beachten«, zählt Reiner die Teams auf, die mit Betzingen die ersten Plätze unter sich ausmachen dürften.

Jeweils in den Doppeln vorgelegt

Ihre ersten Begegnungen gewannen die Betzingerinnen gegen den TSV Illertissen mit 8:1 und gegen den SV Deuchelried II mit 8:5. Gegen Illertissen entschied Betzingen beide Doppel zu seinen Gunsten. Fritze, Schaal und Bley blieben in ihren Einzeln ungeschlagen. Gegen Deuchelried sorgten die Doppel Reiner/Schaal und Fritze/Bley erneut für eine 2:0-Führung. Reiner siegte in ihren drei Einzeln und setzte sich dabei auch gegen Deuchelrieds Spitzenspielerin Ute Thierer durch. Fritze holte zwei Einzelzähler, Schaal war einmal erfolgreich.

Der SSV Reutlingen musste sich im Verbandsliga-Kellerduell gegen den SVW Weingarten mit einem 8:8-Unentschieden begnügen und wird in der Tabelle mit 1:7 Punkten notiert. »Letztlich war es ein gerechtes Ergebnis«, urteilte der erneut stark auftrumpfende Jonas Jehle. Die Nummer zwei gewann am vorderen Paarkreuz beide Begegnungen und holte zudem an der Seite von Thomas Sefried einen Punkt im Doppel. Die restlichen Zähler für den SSV heimsten Sefried, Tobias Nagel, Markus Metzger, Kathrin Mundry sowie das Doppel Metzger/Mundry ein. »Einige Akteure gewannen ihre ersten Spiele in dieser Saison. Das müsste ihnen Selbstvertrauen geben«, versprüht Jehle nach wie vor Optimismus im Kampf gegen den Abstieg.

Sehr guter Trainingsbesuch

In der Landesliga gelang dem TSV Betzingen der zweite Sieg im zweiten Spiel. »Wir hatten einen Sahnetag. Für uns ist alles perfekt gelaufen«, jubelte Spitzenspieler Christian Tomsic nach dem 9:1-Triumph beim Bezirksrivalen TV Derendingen. In der ersten Partie gaben die Betzinger dem TT Altburg mit 9:3 das Nachsehen. »Die Höhe dieses Erfolgs darf man nicht überbewerten, weil wir drei Spiele denkbar knapp im fünften Satz gewannen«, stellte Tomsic fest. Was ihn besonders freut, ist der extrem gute Trainingsbesuch in Betzingen. »Am vergangenen Mittwoch waren 35 Leute im Training.«

Der TTC Reutlingen kassierte in der Landesklasse im dritten Spiel die erste Niederlage. Der Neuling musste sich dem TTC Ergenzingen II mit 7:9 geschlagen geben. Jan Brodbeck gewann für die Reutlinger am hinteren Paarkreuz beide Einzel. Zudem siegte er im Doppel an der Seite von Colin Werner. (GEA)