Was vergangenes Jahr bei der Premierenausgabe bereits ein voller Erfolg war, ging am vergangenen Samstag nun im Kreuzeichestadion in die zweite Runde. Das zweite Football-Kids-Camp des Reutlinger NFL-Profis Marcel Dabo.

Ein NFL-Profi zum Greifen nahe: Marcel Dabo (links) bei seinem Football-Kids-Camp. Foto: Meyer Ein NFL-Profi zum Greifen nahe: Marcel Dabo (links) bei seinem Football-Kids-Camp. Foto: Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.