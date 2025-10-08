Mike Danowski bleibt ein Eagle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die SSV Reutlingen 05 Eagles treiben die Personalplanung für die kommende Saison 2026 in der Regionalliga weiter aktiv voran. Nun sind zwei wichtige Entscheidungen auf der Position des Quarterbacks gefallen: Mit dem US-Amerikaner Jackson Burkhalter wird erstmals ein Importspieler in die Achalmstadt kommen, dazu bleibt Quarterback Mike Danowski den Eagles erhalten.

Importspieler kommt

»Wir haben nicht aktiv nach einem Importspieler gesucht. Ich bin davon überzeugt, dass man die Meisterschaft in der Regionalliga auch ohne Importspieler gewinnen kann. Das hat Karlsruhe zuletzt bewiesen. Es ergab sich für uns aber die Möglichkeit«, berichtet Head Coach Michael Häring. Im Juni war eine größere Trainerdelegation aus Alabama/USA bei den Reutlinger Eagles zu Gast. Mit dabei war auch Burkhalter. »Er war sofort von unserem Programm begeistert und wollte Teil davon werden. Wenn sich so eine Chance ergibt, muss man darüber sprechen. Das haben wir getan und machen wir nun«, so Häring.

Der in Mobile im US-Bundesstaat Alabama geborene Burkhalter spielte am College in den USA für die Rhode Island Rams. »Er ist mit einer Größe von 1,96 Meter schon eine imposante Erscheinung«, schwärmt Häring über seinen Neuzugang, der im Januar nach Reutlingen kommen wird. Im Verein wird Burkhalter auch noch im Trainerwesen in der Jugend der Eagles tätig sein. Dazu bleibt Danowski als bisheriger Quarterback erhalten. »Das war mir wichtig. Nun haben wir im Training einen guten Wettbewerb. Die Situation wird beide Spieler besser machen«, betont Häring. (tob)