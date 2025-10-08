Metzinger Kampfansage

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gelingt dem Badminton-Team der Spvgg Mössingen in der Baden-Württemberg-Liga der vierte Titelgewinn in Folge? Oder spuckt die TuS Metzingen den Mössingern in die Meisterschafts-Suppe? Wenn man sich die Aufstellungen betrachtet, gilt die Spvgg Mössingen als Titelkandidat Nummer eins, vor allem, wenn ihr ukrainischer Spitzenspieler Andrii Don in den wichtigen Begegnungen mit von der Partie ist.

Doch die TuS Metzingen lässt sich nicht ins Bockshorn jagen und richtet eine Kampfansage in Richtung Mössingen: »Wir sind bereit, um den Aufstieg mitzuspielen«, formuliert Metzingens Pressesprecherin Julia Schellig. »Metzingen peilt Aufstiege an«, so Schellig. Mit der Ersten wollen die Ermstäler im baden-württembergischen Oberhaus vorne sein, mit der zweiten Garde in der Verbandsliga. Interessant: Am ersten Spieltag der Baden-Württemberg-Liga kommt es am Samstag (13 Uhr) in der Metzinger Schönbeinhalle zum Derby und Topspiel zwischen der TuS und Mössingen.

»Wir nehmen einen neuen Anlauf in Richtung Meisterschaft«, sagt Mössingens Abteilungsleiter Andreas Gallai. Bemerkenswert und wohl einzigartig: Die Spvgg Mössingen wurde zuletzt drei Mal in Folge Erster, scheiterte aber jedes Mal in der Relegation zur Regionalliga. Diese Relegationsrunden standen für Mössingen jeweils unter einem ungünstigen Stern. Einmal waren sie ersatzgeschwächt, einmal reichte es hauchdünn nicht und zuletzt wurde das Team um Mannschaftsführer Patrick Spahr quasi ausgebremst. »In der Relegation durfte nur ein Nicht-EU-Ausländer mitspielen. Das haben wir erst kurz zuvor erfahren«, berichtet Gallai. Mit den Ukrainern Sofiia Malinina und Don stehen bei Mössingen zwei Nicht-EU-Ausländer im Kader. Don kam deshalb in der Relegation nicht zum Einsatz. Für Gallai war diese Regelung »unverständlich«. Mittlerweile wurde sie geändert. »Die Ukraine wird künftig wie ein EU-Land behandelt«, erklärt Gallai.

In der zurückliegenden Saison stürmten die Mössinger in imposanter und fast einzigartiger Manier zum Titelgewinn. 32:0 Punkte und 118:10 Spiele standen nach 16 Spieltagen zu Buche. Der Kader ist fast unverändert. Zugänge gibt es keine, Abgänge einen. Alexander Huber ist beruflich in München engagiert und hat sich einem dortigen Club angeschlossen. Die Breite der Mössinger ist erstaunlich: Die zweite Mannschaft spielt in der Württemberg-Liga, die Dritte in der Verbands- und die Vierte in der Landesliga.

Die erste Mannschaft der TuS Metzingen vermeldet eine Neue mit viel Erfahrung. Jenny Löwenstein kommt von der SG Schorndorf, für die sie in der 1. und 2. Bundesliga um Punkte gekämpft hat, zur TuS. Löwenstein wird am Samstag gegen Mössingen erstmals im Metzinger Trikot ihr Können zeigen. Die Zweite der TuS, die in der Verbandsliga am Samstag (14 Uhr) die Spvgg Mössingen III erwartet, hat sich mit Leon Barut verstärkt, der vom VfL Sindelfingen kommt. (GEA)