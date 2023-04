Liveticker: SSV Reutlingen - Offenburger FV 2:0

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Benötigt die Reutlinger Elf, die beim 1:5 gegen den FSV Hollenbach in der zweiten Halbzeit eine unterirdisch schwache Leistung ablieferte, mehr routinierte Kräfte in ihren Reihen? Müssen die erfahrenen Spieler den SSV wieder in die Spur bringen?

44. Minute Es ist ein Hin und Her: Beide Teams kommen zu ihren Chancen. Der SSV wirkt etwas zielstrebiger in seinen Aktionen. Gefährlich wird es aber selten.

39. Minute Der Offenburger hat sich bis vor das SSV-Tor durchgespielt. Die Chance bleibt aber ungenutzt.

38. Minute Es ist wieder Ruhe in das Spiel eingekommen. Der SSV Reutlingen ist dem Offenburger FV leicht überlegen.

33. Minute Verletzungsbedingter Wechsel beim Offenburger FC: Leister geht und Beiser-Biegert kommt.

31. Minute Nach einer Ecke des SSV's legt der Offenburger FV zum schnellen Konter an - wird aber kurz nach der Mittellinie gestoppt.

28. Minute Kuengienda kommt über links und spielt in den Strafraum auf Lübke. Dieser schießt. Ein Offenburger Verteidiger bekommt sein Bein zwar noch an den Ball. Aber dieser rollt über die Linie gerade ins Tor.

Tor für den SSV Reutlingen!

24. Minute Das Spiel beruhigt sich wieder. Beide Mannschaften sind im eigenen Ballbesitz und darauf bedacht, wenig Fehler zu machen.

19. Minute Der Offenbacher FV setzt zum Konter an und kommt dem SSV-Tor gefährlich nahe. SSV-Torwart Piu muss zum ersten Mal eingreifen und hält stark.

17. Minute Luca Kehl von dem Offenbacher FV schätzt den Pass von Samuel Mayer falsch ein. Kuengienda spekuliert. Uns schiebt zum 1:0 rein.

Tor für den SSV Reutlingen!

17. Minute Der Offenburger FV versucht es immer wieder über lange Bälle in den Strafraum des SSV's zu kommen. Aber auch ihnen fehlt es an Genauigkeit bei den Abschlüssen.

16 Minute Der SSV nimmt an Fahrt auf und kommt immer wieder in Strafraumnähe. Noch fehlt aber die Genauigkeit beim Abschluss.

12. Minute Samuel Mayer setzt sich im Zentrum gegen zwei Gegenspieler durch und schließt aus gut 25 Metern ab. Leider fliegt der Ball weit über das Tor.

10. Minute Nach einem Faul an Lübke gibt es einen Freistoß. Leider ist dieser ungenau ausgeführt und bleibt ungefährlich.

7. Minute Der Fanblock E zeigt dem SSV Reutlingen seine Unterstützung und sorgt für Stimmung.

3. Minute Beide Mannschaften versuchen kontrolliert das Spiel aufzubauen und setzen auf Sicherheit.

2. Minute Der SSV ist voll dabei und bricht über die rechte Seite durch. Lübke flankt den Ball, dieser findet aber keinen Abnehmer.

1. Minute Los geht's. Der Offenburger FV stößt an.

Bilanz Mit dem Offenburger FV trifft der SSV Reutlingen auf einen direkten Konkurrenten. In der Hinrunde unterlag der SSV Reutlingen dem Offenburger FV - die Begegnung endete damals 0:1 für den FV. Reutlingen hat in neun Spielen gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel 17 eingefahren, Offenburg holte derweil 15 Punkte.

Personal Beim SSV steht mit Luca Meixner (Grippe) nur ein Akteur auf der Ausfall-Liste. Die angeschlagenen Onesi Kuengienda, Kevin Founes, Eiberger und Jovan Djermanovic haben diese Woche das komplette Trainingsprogramm absolviert. »Jovan war aber verletzungsbedingt lange raus, mal sehen, ob er im Kader ist«, formuliert Stingel. Auch Marvin Jäger (Wadenbeinbruch) hat das Teamtraining aufgenommen, ist aber noch keine Kader-Option. »Ich habe ein gutes Gefühl für das Duell gegen Offenburg«, wiederholt Stingel vor dem Sechs-Punkte-Spiel.

Ausgangslage »Ich habe ein gutes Gefühl«, sagt Maik Stingel. Der Trainer des Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen hat mit seiner Mannschaft »eine gute Trainingswoche« hinter sich. Und ein extrem wichtiges Spiel vor der Brust. Der SSV trifft am heutigen Samstag (15.30 Uhr) im Kreuzeiche-Stadion auf den Offenburger FV. »Das ist ein typisches Sechs-Punkte-Spiel, das ist uns allen bewusst.« Die Reutlinger sind nach zuletzt zwei 1:5-Pleiten in Folge und einem Spielausfall am vergangenen Samstag (die Partie in Neckarsulm wird am nächsten Dienstag nachgeholt) auf den 13. Platz abgerutscht und haben 30 Punkte auf dem Konto. Offenburg belegt mit 27 Zählern Platz 14. (GEA)