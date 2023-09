Lichtenstein wird zum Zentrum des Schachsports

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Von Samstag, 2. September, bis Sonntag, 10. September, wird die Gemeinde Lichtenstein zum Zentrum des Schachsports in Württemberg. In diesem Zeitraum veranstaltet der Schachverband Württemberg (SVW) sein Schachfestival in der Lichtensteinhalle in Unterhausen. Zudem gestalten die Nachbarvereine SF Pfullingen und SF Lichtenstein gemeinsam ein breitensportlich orientiertes schachliches Rahmenprogramm.

Das Festival besteht aus insgesamt vier Turnieren: Das Meisterturnier, die württembergischen Meisterschaften der Männer und Frauen, das Kandidatenturnier und das Offene Turnier, bei dem jeder aktive Schachspieler teilnehmen kann.

Über 150 Schachspieler werden in der Lichtensteinhalle erwartet. Im Meisterturnier sind unter anderem vier renommierte Großmeister am Start. Dadurch haben die teilnehmenden württembergischen Nachwuchstalente die Möglichkeit, durch ein starkes Abschneiden selbst eine Norm zur Qualifikation für den Großmeistertitel zu erspielen. Die Rolle des Lokalmatadors übernimmt der Riedericher Georg Braun, der für den SK Bebenhausen in der Oberliga aktiv ist. Dass die württembergischen Talente auf dem Vormarsch sind, zeigen die Ergebnisse der deutschen Meisterschaft. Marius Deuer wurde Zweiter, Tobias Kölle (beide TSV Schönaich) Dritter. Der beim Meisterturnier am besten platzierte Württemberger wird als württembergischer Meister geehrt. Im Vorjahr holte der aus Aulendorf stammende Deuer den Titel.

Beim Kandidatenturnier geht es um zwei Startplätze für das Meisterturnier im nächsten Jahr, beim Offenen Turnier um Plätze für das Kandidatenturnier. (GEA)