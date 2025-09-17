Kart-Talent Jonathan Maier: »Ich will Spaß am Fahren haben«

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Wenn Gleichaltrige sich aufs Rad schwingen, zieht Jonathan Maier seinen reißfesten Rennanzug an, stülpt sich den Helm über und klappt das Visier herunter. Kurz darauf jagt er mit seinem Kart die Rennstrecke entlang und kommt auf der Geraden schon mal auf satte 120 Sachen – und das alles mit gerade mal zwölf Jahren. Hat er dabei keine Angst? Der junge Wannweiler schüttelt den Kopf: »Das hatte ich noch nie.«

Auch größere Unfälle im Kampf um eine vordere Platzierung hatte er noch nicht. Einmal, als sich ein Fahrer überschlug und sich direkt vor ihm ein Konkurrent drehte, konnte der Youngster nicht mehr ausweichen. Aber er hatte Glück: Das Handgelenk schmerzte nach dem Aufprall ein wenig. Kaum der Rede wert.

Vierter beim südwestdeutschen ADAC-Kart-Cup

Erst seit zwei Jahren sitzt der Gymnasiast im Kart, während andere bereits im Alter von fünf Jahren mit diesem Sport erstmals Bekanntschaft machen. Und zählt in seiner Altersklasse X30 Junior, in der 12- bis 15-Jährige antreten, bundesweit bereits zu den Besten. »Ich will Spaß am Fahren haben und besser werden«, beschreibt er seine Motivation. Im südwestdeutschen ADAC-Kart-Cup (SAKC), der vergangenes Wochenende sein letztes Saisonrennen hatte, belegte er den vierten Gesamtrang, war dabei der jüngste Pilot in den Top Fünf und damit bester Neuling (Rookie) in der Meisterschaft.

Dabei ist Jonathan keiner, der nur mit Bleifuß um den Kurs rast. »Manchmal denkt man länger drüber nach, was man macht. Das hängt von der Situation ab. Manchmal musst du etwas ausprobieren. Vorsichtig kommst du nicht schnell nach vorn«, beschreibt das Talent, wie er in Sekundenbruchteilen entscheiden muss, ob er die nächste Kurve eher mit Risiko oder defensiver anfährt. Sein Vater Alexander, der ihn immer zu den Rennen begleitet, bezeichnet den Filius im Vergleich zu anderen dieser Altersklasse als »eher abgeklärten, extrem ruhigen Fahrer«.

Großes Interesse auch an der Technik

Der Nachwuchs-Pilot ist nicht nur einer, der gerne am Steuer sitzt, sondern auch Spaß daran hat, am Kart herumzuschrauben – und nach dem Training Daten auszuwerten fast wie die Formel-1-Profis, wenn er zusammen mit den Brüdern Alexander oder André Thurn vom Rennstall AT-Motorsport (Ruppichteroth bei Köln) Zahlen über Temperatur, Drehzahl, Abgaswerte, Geschwindigkeit oder G-Kräfte analysiert.

»Motorsport ist für ihn alles«, sagt Alexander Thurn über Maier. Was bei Jonathan »wahnsinnig auffällt, ist, dass er unheimlich schnell Sachen erfasst und umsetzt«. Für sein Alter weise er schon ein hohes technisches Verständnis auf: »Er will alles testen und alles wissen.« Ein Renn-Kart, das 6.000 bis 7.000 Euro kostet, hat einen Zwei-Takt-Benzin-Motor und keine Gänge. Bei 125 cm3 schafft es bis zu 16.000 Umdrehungen pro Minute und ist damit – im Gegensatz zum E-Kart, das in Slalom-Wettbewerben zum Einsatz kommen kann – unüberhörbar.

Fußball nur eine Episode

Hätte ihn Fußball gereizt, wäre er wohl kaum im Kartsport gelandet. Aber das blieb eine einjährige Episode beim SV Wannweil. So setzte er sich 2022 in ein Kart, als in der Corona-Zeit Leih-Karthallen zum Teil öffnen durften. Beim AC Reutlingen wurde der Youngster Mitglied und gewann auf Anhieb sein erstes Slalom-Rennen. Im Jahr darauf fragte ihn Mario Ljubic, der Betreiber der Leih-Kartbahn in Wernau, ob er für sein Team 7L Performance Rennkart fahren wolle. Im November 2023 erwarb er seine Lizenz.

Es folgten 2024 sein Start in der Deutschen Mini-Kart-Meisterschaft (DMKM) und der 23. Platz als Gaststarter unter 32 Teilnehmern bei den internationalen IAME Final Games in Lonato (Italien). Inzwischen fährt der Schüler für das AT-Motorsport-Team. Nun steht am Wochenende in Wackersdorf der Finallauf in der deutschen Meisterschaft an. Derzeit liegt Jonathan auf dem zwölften Rang der Serie. Sein Ziel ist Platz zehn: »Dann würde ich mich einfach freuen.« Das wäre für ihn als einen der Jüngsten eine weitere Empfehlung für die Aufnahme in die ADAC Stiftung Sport, die bundesweit 27 Motorsport-Talente fördert, um in internationalen Rennserien antreten können.

Traum von der Formel 1

Später, nach der Schule, soll der Motorsport weiter eine zentrale Rolle in seinem Leben einnehmen. Er könne sich vorstellen, das Rennfahren zum Beruf zu machen. Ob im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM), dem Porsche Carrera Cup oder im Idealfall in der Formel 1: »Dort zu fahren, wäre sehr, sehr toll«, sagt Jonathan Maier. (GEA)