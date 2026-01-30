Holzelfinger Oscar Schempp: Zum Radprofi dank schlechter Alb-Busverbindung

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOLZELFINGEN. Marius Mayrhofer aus Dußlingen und die Eningerin Franziska Brauße: Gleich zwei Rennrad-Asse aus der Region haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Leise, still und heimlich hat sich mittlerweile ein junger Mann aus Holzelfingen angeschickt, dem Duo in die große Radsport-Welt zu folgen. Profi ist der 20-Jährige bereits seit dem vergangenen Jahr. »Zumindest auf dem Papier«, wie er mit einem Augenzwinkern dem GEA berichtet. Doch dazu später mehr. Die Geschichte von Oscar Schempp ist in jedem Fall ungewöhnlich.

Denn bis 2022 hatte Schempp, der 2005 geboren wurde, mit dem Radsport nicht wirklich was am Hut. Zwar fuhr sein Vater früher auch Rennen, aber nur im Amateurbereich. Schempp Junior probierte sich stattdessen viele Jahre im Motocross aus. »Aber alles nur aus reinem Spaß«, wie der Holzelfinger betont. Bis zu seinem 15. Lebensjahr ging das so. 2021 startete Schempp nach seinem Schulabschluss eine Ausbildung zum Industriemechaniker in Reutlingen. Schnell stellte der Teenager fest, »dass du die Busverbindung von der Alb vergessen kannst«. Da er noch kein Führerschein hatte, war das Fahrrad die einzige Lösung für den Teenager.

Erste Rennerfahrung mit dem Mountainbike

Mit seinem Mountainbike und einem vollgepackten 40-Liter-Rucksack auf dem Rücken fuhr Schempp jeden Tag über den Göllesberg frühmorgens runter nach Reutlingen und abends wieder hinauf nach Holzelfingen. Sommer wie Winter. »Das hat mir echt Spaß gemacht. Aber ich wusste nicht so richtig, was ich damit anfangen soll«, sagt der 20-Jährige. Schließlich probierte er sich auch in seiner Freizeit als Mountainbiker aus.

»Ende 2022 habe ich mir dann ein Rennrad gekauft,« erzählt Schempp. Kurz danach startete er mit Thomas Heinlin (Gründer der Radsport-Abteilung des VfL Pfullingen und früher selbst semi-professioneller Fahrer) beim Wendelsheimer Märchensee Kriterium, einem traditionellen Jedermann-Eintagesrennen in der Nähe von Tübingen. »Er war richtig stark. Viel stärker, als ich gedacht habe. Jeder andere wäre nach fünf Runden abgehängt gewesen. Doch Oscar nicht, er war direkt vorne dabei«, blickt der erfahrene Heinlin, der Schempp auch noch heute eng begleitet und der Mann für alles hinter den Kulissen ist, zurück. Gleichzeitig ergänzt der 41-Jährige: »Er hat dann zu mir gesagt: Ich möchte nächstes Jahr Rennen fahren. Besorg mir eine Lizenz.«

Bergmeister in seiner ersten Saison

Seine erste Saison fuhr Schempp 2023 für den VfL Pfullingen (Team Renn und Bikesport Axel Schäfer) und setzte prompt einige Ausrufezeichen. Zum Beispiel mit dem Gewinn der baden-württembergischen Bergmeisterschaft. 2024 ging es für Schempp weiter in den U 23-Bereich. Nach wie vor startete er für die Pfullinger bei nationalen Junioren-Rennen und knüpfte an die Leistungen aus seiner Premieren-Saison an.

Im August erhielt der junge Mann von der Schwäbischen Alb dann ein Angebot vom Kontinental-Team (KT) Storck - Metropol-Cycling. Auch wenn es sich »nur« um die dritte Liga des Weltradsports handelt, war das eine einmalige Chance, weil es Schempp den Sprung in den Profibereich ermöglichte und er nun auch an internationalen Rennen teilnehmen konnte. Zwar reichte es in den ersten Monaten noch nicht für eine Top-Platzierung, dennoch behauptete er sich auf Anhieb gegen Leute, »die das schon deutlich länger gemacht haben als ich«, wie Schempp berichtet. Er sei mit ihnen gleich auf einem Niveau gefahren.

Schneller als ein früherer Etappen-Gewinner bei der Tour de France

Die Belohnung: Das Storck-Team wollte ihn für die ganze Saison 2025 weiterverpflichten. Vieles war nach wie vor neu für Schempp. So absolvierte er beispielsweise zum ersten Mal ein Trainingslager in Spanien. Für das erste Saison-Rennen ging es für den 20-Jährigen und sein Team zur Tour von Algerien, wo er auf der achten Etappe auf einem starken neunten Rang landete. »Da habe ich eine ganz neue Welt gesehen. Generell bin ich in diesem Jahr so viel geflogen wie nie zuvor in meinem Leben«, sagt Schempp.

Ein großes Saison-Highlight war sein zweiter Platz in der Gesamtwertung bei der fünftägigen Oderrundfahrt im Juli 2025 (größte Rundfahrt hierzulande nach der Deutschland Tour). Auf die Schultern klopfen konnte sich Schempp auch nach einem Rennen in Belgien im vergangenen September, als er 16. wurde und mit Yves Lambeart sogar einen früheren Tour-de-France-Etappengewinner hinter sich ließ. Insgesamt kam der Youngster 2025 auf 7.500 Rennkilometer. Mit Training machte das sage und schreibe 28.000 Kilometer.

Das Erstaunliche: Nebenher, wenn auch nur noch 50 Prozent seit 2025, arbeitet Schempp noch ganz normal als Industriemechaniker in Reutlingen. »Ich habe Gleitzeit, kann also Stunden auf- und abbauen. Wenn ich daheim bin, arbeite ich ein bisschen mehr. Mein Chef ist mega, er unterstützt mich enorm«, sagt er. Zeit für Freizeit bleibt da keine. »Ich fahre nach wie vor mit dem Fahrrad zur Arbeit. Danach geht's wieder heim und anschließend fahre ich nochmal meine vier Stunden Training.«

Das Ziel ist die Pro Tour

Schempp erklärt: »Dass ich noch arbeite hängt auch damit zusammen, dass ich das Geld brauche.« Genau aus diesem Grund nennt er sich auch einen »Profi auf dem Papier«. Denn bei einem drittklassigen KT-Team erhält man maximal 3.000 Euro. Pro Jahr. Unterkünfte und Rennräder bekommen die Fahrer zwar gestellt, doch man komme am Ende ungefähr auf Null raus. »Durch die Arbeit habe ich noch einen guten Puffer«, führt Schempp, der nach wie vor im heimischen Elternhaus in Holzelfingen wohnt, weiter aus.

Im Optimalfall muss er irgendwann nicht mehr arbeiten. Sein Ziel ist der Sprung auf die Pro Tour. Dort fährt die Creme de la Creme um Tadej Pogacar oder Florian Lipowitz. Mit dem Wechsel zum stärkeren KT-Team Bike AID aus dem Saarland hat Schempp, der sich selbst als Allrounder beschreibt, vor der Saison den ersten Schritt dahin getan. Noch ist es aber ein langer Weg für den 20 Jahre alten Rad-Spätstarter. (GEA)